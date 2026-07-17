Plex confirma que si gana su combate de La Velada del Año VI sonará 'Superestrella' de Aitana

Del 'ataque' de celos de Plex al escenario en detalle de 'Cuarto azul' de Aitana: los mejores momentos del vlog de la pareja | YOUTUBE

La cuenta atrás para La Velada del Año VI está en marcha y Plex está convencido de su victoria.

El creador de contenido vuelve a subirse al cuadrilátero para enfrentarse a Fernanfloo y repetir el éxito que ya obtuvo en 2024 antes El Mariana.

Así se lo dijo este jueves a Ibai Llanos durante el encuentro de boxeadores y fans organizado en el Teatro Coliseum de Barcelona y se atrevió a proponerle una canción para celebrar su victoria: "¿Me dejas poner Superestrella?".

Como lleva haciendo la Selección española desde que empezó el Mundial de fútbol 2026, Plex quiere que la canción de Aitana suene en La Velada y que la música de la cantante, protagonista de La Velada Del Año V, esté también presente en esta edición.

Él mismo se ha encargado de que la intérprete sea protagonista de su combate y la ha ido mencionando en cada rueda de prensa convocada por Ibai.

“Mi mayor apoyo han sido varias personas, entre ellas, obviamente, mi novia, que al final me ayudaba mucho a desconectar", dijo este jueves al referirse a la cantante "Me ayuda mucho a estar en el presente y a, en el rato en el que estoy con ella, no pensar en otra cosa", apuntó para dedicarle unas palabras de amor: "Desde aquí le mando un beso, que la quiero un montón".

La Velada Del Año VI se celebra el sábado 25 de julio, tres días después de que Aitana celebra el último concierto de la primera parte de Cuarto Azul World Tour en A Coruña, y lo previsible es que vuele a Sevilla para acompañar a su chico en el Estadio La Cartuja. ¿Tendremos la ocasión de verla bailar Superestrella en la grada?