"No estoy estrenando nueva figura": Danna Paola, muy enfadada con una revista

Con más de 33 millones de seguidores en Instagram y millones de reproducciones de sus canciones en todas las plataformas, Danna Paola se ha convertido en una de las estrellas más conocidas de la música latina.

La artista mexicana de 26 años compagina la música con la interpretación desde que era una niña, por lo que tanto ella como su imagen siempre se ha visto expuesta a la opinión pública. Como consecuencia, Danna ha sufrido body shaming por parte de los medios de comunicación durante años, y por este motivo no ha querido pasar por alto el enfoque que ha dado la revista People en español de la entrevista y la sesión de fotos que le han hecho para la editorial de marzo.

Aunque en la portada la definen como "fuerte" y "libre", en su interior se hace énfasis en "nueva" figura "sexy", algo que no ha gustado en absoluto a la artista.

"No, no estoy estrenando nueva figura. No, no hice la sesión de fotos para presumirla", ha protestado la cantante en Twitter junto a una imagen del interior de la revista en la que se puede leer "Danna Paola, sexy como nunca".

"Siempre que hago entrevistas hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental etc, pero siempre se me pregunta sobre mi físico, siempre es un punto de opinión, y llevo años luchando con esas preguntas y dándoles la vuelta a algo positivo", ha continuado explicando.

"Y esta vez durante la entrevista hicieron demasiado énfasis en cómo me veo ahora, específicamente con mi cuerpo, y honestamente evite esas preguntas y me enfoqué mi salud mental ya que eso ha ayudado mucho a cuidarme por fuera también. En fin, es un tema que en todas las entrevistas intento darle la vuelta y no hacer énfasis en los cambios de mi cuerpo, porque nunca ha sido un tema fácil para mí y más cuando los medios me hicieron body shaming muchos años", ha concluido, visiblemente enfadada.