Estrenamos en exclusiva 'All Day And Night', el nuevo tema de Jax Jones, Martin Solveig y Madison Beer

Jax Jones y Martin Solveig se han unido para el proyecto 'Europa' , del cual estrenaremos en exclusiva el próximo jueves 28 de marzo la canción 'All Day And Night' , donde cuentan con la colaboración de Madison Beer.

Jax Jones, Madison Beer y Martin Solveig se unen en 'All Day And Night' / Getty

En los últimos años Jax Jones se está haciendo un hueco entre los grandes nombres del house actual. Con éxitos tan bailables como 'Play' con Years & Years, 'You Don't Know Me' con Raye, 'Breath' con Ina Wroldsen o 'Instruction', junto a Demi Lovato y Stefflon Don; el DJ y productor británico cuenta con otra gran colaboración para su próximo single.

Jax Jones se ha unido al francés Martin Solveig, una de las grandes estrellas del house activo desde la década de los 90, para lanzar 'All Day And Night'. Para este tema además han contado con la voz de la estadounidense Madison Beer.

Y para que puedas escuchar este temazo antes que nadie, lo estrenaremos en exclusiva en Europa FM el próximo jueves 28 de marzo a las 19.00h. ¡Estate muy atento!