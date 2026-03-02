Fangoria adelanta 'ME VOY', primer single de su próximo álbum de estudio

La portada de 'Me voy' de Fangoria | Warner Music

Fangoria se prepara para el lanzamiento de su próximo disco. El 9 de mayo Alaska y Nacho Canut presentan su nuevo trabajo en la sala Paral·lel 62 de Barcelona y cinco días después, el 14 de mayo, lo hacen en The Music Station en Madrid.

Para entonces, ya habremos podido disfrutar de al menos uno de los singles del álbum. El dúo electrónico lanza este miércoles 4 de marzo Me voy, primer adelanto del disco del que ya han compartido un vídeo en redes sociales.

La canción, producida por Matt Pop, evoca al sonido electrónico de los grandes éxitos de Fangoria y su adelanto suma ya grandes halagos de los fans, incluido el de Mario Vaquerizo, que ha sido claro en el comentario publicado en Instagram.

"De lo mejor de Fangoria y mira que eso es difícil. Enhorabuena, jefe", señala el líder de Nancys Rubias sobre la canción cuya letra parece destinada a poner fin (muy educadamente) a una discusión.

"No me lo pidas, por favor |

Yo me mantengo en mi opinión |

Aunque me dé un poco igual |

Lo veo todo muy claro |

Pierdes el tiempo y la razón |

Hasta la buena educación |

No te lo tomes a mal |

No me he sabido explicar"