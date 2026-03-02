Juanes regresa a España por todo lo alto y despierta la nostalgia con sus canciones más míticas

España echaba de menos a Juanes y así ha podido verse durante su concierto en el Movistar Arena de Madrid de este 1 de marzo, el único que el artista ha dado en España como parte de su gira Juanes World Tour.

El colombiano se ha dejado la piel para sus fans, los cuales bailaron, cantaron y chillaron de la emoción durante toda la noche, sobre todo cuando le dieron la bienvenida al empezar el show.

Y es que, a pesar de que el concierto comenzó casi 20 minutos tarde, Juanes hizo que toda la espera valiera la pena con un repaso magistral por las grandes piezas de su discografía como La Camisa Negra, Fotografía, A Dios le Pido o Es por ti.

Además, también cantó alguna pieza de su nuevo disco que tocó en primicia, como Nada que perder.

"No hay nada más triste en la vida que no tener propósito", comenzaba diciendo el cantante sobre este tema. "Despertarte por la mañana y no tener propósito, pero es normal, nos pasa a todos. [...] Uno a veces se pregunta si todo tiene sentido [...], porque somos humanos y tenemos esa duda constante. Al ladito de la creación, está siempre la duda".

Al igual que en ese momento, el cantante ha aprovechado algunas pausas entre canciones para dar algún que otro discurso, hablando sobre el uso que hacemos sobre las redes socialeso la situación complicada que estamos viviendo últimamente en el mundo.

Compartiendo con grandes artistas

"Dicen que los genios son locos y hay músicos que son genios locos", comenzó diciendo Juanes tras cantar Fíjate bien. "Yo he conocido a varios en mi vida y aquí en estas tierras madrileñas tuve esa fortuna inmensa de encontrarme con uno de estos locos genios de la música que se convirtió en mi gran amigo".

"Cuando le oí tocar el piano, cuando le vi cantar, yo dije simplemente: 'En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esto se jodió porque he conocido a un genio de mucho nivel'", continuó diciendo antes de pedir que entrase al escenario Pablo López.

Una vez sobre el escenario, el español se sentó al piano para cantar junto al colombiano su tema conjunto Tu enemigo. "Los sueños a veces ganan a la realidad", compartió Pablo antes de interpretar esta versión en directo que puso los pelos de punta a los asistentes.

Más entrada la noche, Juanes también invitó al escenario a Manuel Carrasco, con quien cantó en directo dos temas de la discografía del colombiano, Hoy me voy y La vida es un ratico.

"Cada vez que venía a Madrid seguía encontrando gente que me volaba la cabeza. Cada vez que conocía a un artista nuevo, que escuchaba un álbum nuevo de aquí, yo decía: "Dios mío, qué arte tienen todos", comenzó diciendo el colombiano.

"Y escuché una voz, una voz medio ronca un poco, pero un alma suave, bella, amistosa, increíble", expresaba para dar paso al español.

Cantando entre el público

Antes de comenzar a cantar Es por Ti, Juanes explicaba el motivo detrás de esta canción, la cual está destinada a sus hijos y al amor que siente hacia ellos. "Esta canción la compuse cuando nació mi primera hija, Luna. Después nació mi hija Paloma, después nació mi hijo Dante", explicaba.

"Yo descubrí el amor puro. El amor de los hijos es el amor más inmenso, limpio [...], es sagrado", confesaba justo antes de anunciar que sus dos hijas estaban entre el público, aunque su hijo se encontraba en el colegio.

Tras todas estas palabras de amor, el cantante se bajó del escenario hasta el público, siendo abrazado por sus fans en el camino. Cuando llegó al lugar correcto, se quedó cantando en uno de los pasillos, regalando a algunos de sus fans un momento que nunca olvidarán.

La noche ha estado cargada de momentos emotivos para el recuerdo, en un estadio en el que la calidad sonora ha sido inmejorable, acompañado el show por un estilo de imágenes de fondo personalizado para cada canción e incluso alguna sorpresa como un medley de canciones rockeras que interpretó el colombiano y otro a puro ritmo latino.

Desde luego, nos morimos de ganas de escuchar cómo suena JuanesTeban, lo nuevo de Juanes que llega este viernes 6 de marzo y que volverá a dejar claro que Juanes es uno de los grandes dentro de la música.