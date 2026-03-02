Todo sobre las entradas del concierto de Don Omar en Barcelona: cuándo, dónde comprarlas y precios

Tras el éxito de sus conciertos en Tenerife y Sevilla, Don Omar suma una tercera fecha en España. Y es que el puertorriqueño actuará en verano en el Estadi Olímpic de Barcelona, por lo que te contamos todo para que no te quedes sin entradas.

Don Omar quiere que España baile y perree con sus grandes hits. Por ello, después del éxito arrollador de sus conciertos en Tenerife y Barcelona, el artista suma una tercera fecha en nuestro país.

Será el próximo jueves 23 de julio en el Estadi Olímpic Lluis Companys de Barcelona, dentro de la edición especial del Cook Music Fest. Primero tendrá lugar su cita en Tenerife el 16 de julio, y conquistará La Cartuja de Sevilla el 18 de julio.

El artista anunció con mucha ilusión esta nueva fecha en España: "España habló fuerte. Tenerife respondió. Sevilla explotó. Y esa energía nos trae hasta aquí. El 23 de julio por fin llego a Barcelona con una edición especial del Cook music fest".

Cómo comprar las entradas para Don Omar en Barcelona

Si te quedaste sin entradas para ver a Don Omar en Tenerife y Sevilla este 2026, esta es una nueva oportunidad para disfrutar en directo de los hits del puertorriqueño.

Las entradas estarán disponibles este lunes, 2 de marzo a las 12:00 (hora peninsular). Se podrán adquirir a través de la página web del festival.

Precios de las entradas de Don Omar en Barcelona

Si se tiene en cuenta el precio de las entradas en las otras ediciones del Cook Music Fest en Sevilla y Barcelona para el concierto de Don Omar, este sería el desglose:

60,50 euros - Entrada general de grada (con gastos de gestión incluidos)

- Entrada general de grada (con gastos de gestión incluidos) 88 euros - Entrada general de pista (más 8,80 euros de gastos de gestión)

- Entrada general de pista (más 8,80 euros de gastos de gestión) 155,00 euros - Front stage (más 15,50 euros gastos de gestión)

No obstante, hay que esperar para conocer los precios oficiales de cara al show del Estadi Olímpic Luis Companys en Barcelona.