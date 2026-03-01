Todas las actuaciones de los BRIT Awards 2026: de Dua Lipa a Rosalía y Harry Styles

Dua Lipa en los los BRIT Awards 2026 | Shirlaine Forrest / Redferns / Getty Images

La música británica ha celebrado su propia noche de la música con la gala de los BRIT Awards, que ha tenido lugar este sábado 28 de febrero en Mánchester.

Aparte de entregar sus galardones a lo mejor del año, la organización ha querido contar con diez actuaciones en directo, donde destacan los shows de Mark Ronson con la sorpresa sobre el escenario de Dua Lipa, el de Rosalía con Björk, el de Harry Styles, el tributo de Robbie Williams a Ozzy Osbourne o las interpretaciones de Olivia Dean, Sombr, RAYE o Alex Warren.

Mark Ronson con Dua Lipa, Ghostface Killah y The Dap-Kingsha

Según Billboard, la actuación del DJ Mark Ronson ha sido la mejor de la noche. Su show ha contado con tres artistas: Ghostface Killah ha versionado su canción de 2003 Ooh We, la banda The Dap-Kingsha versionado Valerie y Dua Lipa ha brillado sobre una bola de discoteca para cantar Dance the Night y Electricity.

Rosalía

Rosalía ha sido una de las protagonistas indiscutibles de los BRIT Awards. Aparte de conseguir el premio a Artista internacional del año contra Bad Bunny o Taylor Swift, convirtiéndose en la primera española en ganar este galardón, la catalana ha montado una rave con Björk al interpretar Berghain. Para Billboard, ha sido la segunda mejor actuación de la gala.

Harry Styles

Harry Stylesse ha animado a bailar sobre el escenario de los BRIT Awards con su primera actuación en directo con Aperture, la única canción publicada de su próximo álbum debut.

Olivia Dean

Olivia Dean ha sido la gran vencedora de los BRIT Awards 2026 con cuatro premios: Álbum británico del año, Artista británico del año, Canción del año y Mejor actuación pop. Aparte de alzarse ganadora, la cantante también ha desplegado toda su elegancia al interpretar Man I Need.

HUNTR/X

La actuación de HUNTR/X estaba pregrabada. Por supuesto, EJAE, Rei Ami y Audrey Nuna han interpretado su éxito global Golden.

Sombr

La joven y reveladora estrella del pop ha cantado undressed y su gran éxito back to friends.

Alex Warren

Las actuaciones de los BRIT Awards han estado llenas de éxitos musicales, y la de Alex Warren no ha sido una excepción. Ha optado por Ordinary para lucir su increíble potencia vocal.

RAYE

RAYE ha mezclado el éxito seguro de WHERE IS MY HUSBAND! con su balada Nightingale Lane.

Tributo a Ozzy Osbourne con Robbie Williams

La gala ha terminado con un homenaje a Ozzy Osbourne a cargo de Robbie Williams, que ha interpretado el tema de 1991 No More Tears con los excompañeros de banda de Oz: Adam Wakeman, Robert Trujillo, Tommy Clufetos y Zakk Wylde.

Wolf Alice

La banda de rock, que ha ganado a Grupo británico del año, ha interpretado The Sofa.

¿Qué deparará la próxima edición de los BRIT Awards?