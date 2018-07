Fangoria estrena single y vídeo para 'Geometría Polisentimental'

Canciones Para Robots Románticos es el duodécimo álbum de Fangoria y como cada uno de sus trabajos, es toda una declaración de intenciones hecha a través de unas canciones que reflejan el estado de ese mundo imposible de describir pero tan fácil de disfrutar en el que habitan Alaska y Nacho Canut.

En su duodécimo álbum Fangoria revisitan algunos temas habituales en su repertorio y lo hacen a través de 12 canciones que ellos mismos han coproducido con Guille Milkyway (La Casa Azul) y Jon Klein (ex Specimen, ex Siouxsie & The Banshees), con los que ya habían trabajado en Cuatricomía.

Alaska: “El punto de partida para ambos era hacer canciones para que los robots pudieran bailarla. Luego cada uno se las llevó a su terreno y eso nos satisface mucho a Nacho y a mí porque refleja muy bien lo que somos. Los discos de Fangoria siempre están salpicados de esos singles que conoce todo el mundo pero también tienen esas canciones que muestran nuestro otro lado. Si solo fuésemos una cosa o la otra estaríamos un poco cojos, no seríamos del todo lo que somos.

Nacho Canut: “Olvido y yo somos géminis y no nos podíamos decidir por un productor. Tanto Guille Milkyway y Jon Klein nos apetecían muchísimo así que trabajamos con ambos. Pero hemos intentado que Guille Milkyway no sea tan Guille Milkyway como suele ser y que Jon Klein haga canciones de disco music y más pop“.