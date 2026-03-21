Fans europeos cargan contra Shakira por actuar solo en Madrid: "No es respetuoso"

Shakira de concierto con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en Los Ángeles | Kevin Mazur / Getty Images para Live Nation

Shakira ha anunciado tres conciertos en Madrid para los que construirá un estadio propio con un aforo de más de 50.000 personas. Estas primeras fechas forman parte de lo que han anunciado como la "residencia europea" de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, aunque el alcalde de la capital desveló que la colombiana actuará un total de diez noches en la ciudad.

Todo esto significa que Shakira no celebrará conciertos en ninguún otro país de Europa. Ella misma lo ha confirmado al compartir en sus historias de Instagram un vídeo donde el periodista Abel Planelles asegura que "solo va a visitar una ciudad en toda Europa: Madrid".

Críticas desde Italia y Bélgica

Como respuesta, los fans de otros países han iniciado una campaña para que Shakira actúe en otras ciudades del continente. Un club de fans italiano con más de 115 mil seguidores en Instagram ha compartido un comunicado donde acusa a la artista de no respetar a sus seguidores europeos.

"Con todo el respeto hacia Shakira y sus decisiones, esta vez sentimos la necesidad de hacer oír nuestra voz", empiezan diciendo. "Llevamos ocho años esperando su regreso y no nos parece ni correcto ni respetuoso que, después de un tour triunfal en América, a Europa se le reserven —aunque sean diez— fechas concentradas en una sola ciudad".

"Limitar las fechas europeas solo a Madrid significa excluir a una gran parte de fans que la han apoyado y esperado durante todo este tiempo"

Y siguen: "No todo el mundo tiene la posibilidad de viajar y asumir gastos tan importantes. Considerando que Las Mujeres Ya No Lloran World Tour comenzó hace más de un año y medio, y que Europa siempre ha sido un mercado generoso y fiel, creemos que merecemos un poco más", zanjan.

Un fan de Bélgica también ha publicado un comunicado en Instagram donde habla de "decepción". "No te puede parecer justo hacer solo una residencia en una ciudad para toda Europa, no lo creo ni un poco… Sabes que no podemos gastar tanto dinero en avión y hostelería además del show, y aún más hoy que todo se está volviendo tan caro", dice.

"Estoy muy triste", continúa. "La mayoría de la gente que va a estar ahí será de España y nosotros nos quedamos sin nada. Sabemos que harás muchos shows en Madrid (y te lo deseo), pero no cambia nada para nosotros, los europeos, en cuanto a la distancia y los gastos de viaje. Estábamos esperando desde hace dos años el anuncio de la etapa europea con muchísimo conciertos que nos habías prometido. Esperamos más anuncios pronto".

Cabe destacar que Shakira no es la única artista internacional en realizar una residencia en una sola ciudad de Europa. En 2024, Adele celebró diez conciertos en Múnich (Alemania) en un estadio temporal creado exclusivamente para su show, al igual que ocurre con la colombiana.