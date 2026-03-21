Eva Soriano se lesiona en 'El Desafío': "Todo apunta a que ha habido un desgarro"

Eva Soriano lo está dando todo en El Desafío, pero aun así no está teniendo muy buenos resultados. La presentadora de Cuerpos especiales se ha quedado fuera de la final y se sitúa en el penúltimo puesto de la clasificación general, solo por detrás de María José Campanario.

Este viernes 20 de marzo, Antena 3 ha emitiso la segunda semifinal del concurso donde Eva Soriano tuvo que realizar una coreografía sobre una plataforma con cuerdas. "Es un elemento de tortura medieval", dijo antes de empezar la prueba. "Salvo que seas acróbata, no estás preparado para el dolor: te quema, te oprime... como un ex, al final", bromeó.

Durante los ensayos, Eva se hizo moratones que no quiso enseñar hasta haber terminado el desafío. "Suiero que os quedéis con el número y no con el daño que está sufriendo mi cuerpo. Solo quiero que el público se quede con la belleza del elemento y con estas dos profesionales como la copa de un pino", dijo sobre las acróbatas expertas.

Los moratones de Eva Soriano en 'El Desafío' | Atresmedia

Al concluir el reto, Eva Soriano no solo enseñó los moratones, sino que también dijo que se había hecho daño durante el spagat de la parte final. "Igual me he jodido la ingle", dijo. "Yo creo que me he fisurado el psoas. Me ha hecho catacloc", dijo medio en broma medio en serio.

Al final, la presentadora de Cuerpos especiales acudió a los servicios médicos y, minutos más tarde, explicó lo ocurrido en plató: "Me tengo que ir a hacer una ecografía. Clínicamente, me han dicho que me he roto por detrás. No sabemos lo que es, tienen que hacer una ecografía. Todo apunta a que ha habido un desgarro. Soy una persona que se cree sobrecualificada para hacer cosas. Esto es básicamente que te lo flipas y te jodes. Pero no pasa nada, aquí estoy", dijo.

Eva Soriano en la segunda semifinal de 'El Desafío 6' | Atresmedia

En el momento de recibir su puntuación, Eva Soriano añadió: "He tenido días mejores. Esto es una lección para los niños: cuando crees que puedes hacer algo, no lo hagas porque te vas a joder. Me he hecho la chula y se me ha ido la pierna. Esto representa mi historia en este programa: creer que puedo hacer cosas y de repente, no, amiga, no".