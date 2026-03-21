¿Quién ganó ayer 'El Desafío 6'? Así está la clasificación tras la segunda semifinal

El Desafío 6 está llegando a su fin. Este 20 de marzo, el concurso de Antena 3 ha celebrado su segunda semifinal tras confirmar a José Yélamo como el primer finalista de la edición. Este viernes, el programa ha elegido al ganador de la noche, a los tres finalistas restantes y a las parejas que intentarán llevarse la victoria en la gran final.

Entre Patricia Conde y Jessica Goicoechea

Patricia Conde (La máquina de claqué) y Jessica Goicoechea (Vuelo en pareja) han sido las dos concursantes mejor puntuadas por el jurado en la segunda semifinal de El Desafío. Sin embargo, una ha destacado por encima de la otra, y esa ha sido la influencer.

Goicoechea ha ganado la gala con la máxima nota posible con 30 puntos gracias a su baile aéreo junto a Pablo, su compañero en la prueba. "Lo verdaderamente grande es hacer algo tan complejísimo y que sea tan armónico. No había ninguna diferencia entre el profesional y tú", ha valorado Juan del Val al terminar su prueba.

Jessica Goicoechea en la segunda semifinal de 'El Desafío 6' | Atresmedia

Al final, Goicoechea ha querido cederle los 8.000 euros a Eva Soriano, que nunca ha ganado una gala. A su vez, la presentadora de Cuerpos especiales ha querido dividir el premio a la mitad para compartirlo con María José Campanario, que tampoco ha ganado nunca. Ambas han destinado el dinero a las mimsas organizaciones que en la Gala 8: Soriano a la Fundación de Niemann-Pick de España y Campanario a la Asociación de Enfermos de Fibromialgia (AFIBROM).

Resultado de la segunda semifinal de 'El Desafío 6'

1. Jessica Goicoechea - 30 puntos

2. Patricia Conde - 22 (17 + 5 del botón de la injusticia)

3. Willy Bárcenas - 17

4. Eva Soriano - 16

5. Daniel Illescas - 15

6. José Yélamo - 10

7. Eduardo Navarrete - 5

8. María José Campanario - 4

Finalistas y clasificación general

José Yélamo se proclamó finalista tras el resultado de la primera semifinal. Ahora, otros tres compañeros se unen al presentador de laSexta Xplica: Daniel Illescas, que lidera la clasificación general con 195 puntos, Patricia Conde y Jessica Goicoechea. Willy Bárcenas se queda fuera de la final por solo 8 puntos de diferencia.

1. Daniel Illescas - 195 puntos (segundo finalista)

2. José Yélamo - 193 (primer finalista)

3. Patricia Conde - 181 (tercera finalista)

4. Jessica Goicoechea - 180 (cuarta finalista)

5. Willy Bárcenas - 172

6. Eduardo Navarrete - 135

7. Eva Soriano - 116

8. María José Campanario - 107

Parejas para la final

Cada finalista se asocia con un no-finalista para sumar sus puntos en el último programa de El Desafío. ¿A quién ha elegido cada uno?

José Yélamo & Eva Soriano

Daniel Illescas & María José Campanario

Patricia Conde & Willy Bárcenas

Jessica Goicoechea & Eduardo Navarrete

¿Qué retos afrontarán en la final?