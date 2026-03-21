¿Quién ganó ayer 'El Desafío 6'? Así está la clasificación tras la segunda semifinal
La segunda semifinal de El Desafío 6 ha decidido quiénes son los tres finalistas que competirán contra José Yélamo en el último programa. Además, la ganadora de la noche ha tenido un bonito gesto con dos de sus compañeros.
El Desafío 6 está llegando a su fin. Este 20 de marzo, el concurso de Antena 3 ha celebrado su segunda semifinal tras confirmar a José Yélamo como el primer finalista de la edición. Este viernes, el programa ha elegido al ganador de la noche, a los tres finalistas restantes y a las parejas que intentarán llevarse la victoria en la gran final.
Entre Patricia Conde y Jessica Goicoechea
Patricia Conde (La máquina de claqué) y Jessica Goicoechea (Vuelo en pareja) han sido las dos concursantes mejor puntuadas por el jurado en la segunda semifinal de El Desafío. Sin embargo, una ha destacado por encima de la otra, y esa ha sido la influencer.
Goicoechea ha ganado la gala con la máxima nota posible con 30 puntos gracias a su baile aéreo junto a Pablo, su compañero en la prueba. "Lo verdaderamente grande es hacer algo tan complejísimo y que sea tan armónico. No había ninguna diferencia entre el profesional y tú", ha valorado Juan del Val al terminar su prueba.
Al final, Goicoechea ha querido cederle los 8.000 euros a Eva Soriano, que nunca ha ganado una gala. A su vez, la presentadora de Cuerpos especiales ha querido dividir el premio a la mitad para compartirlo con María José Campanario, que tampoco ha ganado nunca. Ambas han destinado el dinero a las mimsas organizaciones que en la Gala 8: Soriano a la Fundación de Niemann-Pick de España y Campanario a la Asociación de Enfermos de Fibromialgia (AFIBROM).
Resultado de la segunda semifinal de 'El Desafío 6'
- 1. Jessica Goicoechea - 30 puntos
- 2. Patricia Conde - 22 (17 + 5 del botón de la injusticia)
- 3. Willy Bárcenas - 17
- 4. Eva Soriano - 16
- 5. Daniel Illescas - 15
- 6. José Yélamo - 10
- 7. Eduardo Navarrete - 5
- 8. María José Campanario - 4
Finalistas y clasificación general
José Yélamo se proclamó finalista tras el resultado de la primera semifinal. Ahora, otros tres compañeros se unen al presentador de laSexta Xplica: Daniel Illescas, que lidera la clasificación general con 195 puntos, Patricia Conde y Jessica Goicoechea. Willy Bárcenas se queda fuera de la final por solo 8 puntos de diferencia.
- 1. Daniel Illescas - 195 puntos (segundo finalista)
- 2. José Yélamo - 193 (primer finalista)
- 3. Patricia Conde - 181 (tercera finalista)
- 4. Jessica Goicoechea - 180 (cuarta finalista)
- 5. Willy Bárcenas - 172
- 6. Eduardo Navarrete - 135
- 7. Eva Soriano - 116
- 8. María José Campanario - 107
Parejas para la final
Cada finalista se asocia con un no-finalista para sumar sus puntos en el último programa de El Desafío. ¿A quién ha elegido cada uno?
- José Yélamo & Eva Soriano
- Daniel Illescas & María José Campanario
- Patricia Conde & Willy Bárcenas
- Jessica Goicoechea & Eduardo Navarrete
¿Qué retos afrontarán en la final?
- Fuego del infierno - María José Campanario
- Ritmo al tubo - Jessica Goicoechea
- Equilibrio de vértigo - Willy Bárcenas
- Desafío La Máscara - Eva Soriano
- Escalera al cielo - Daniel Illescas
- Cataratas de fuego - Patricia Conde
- Puertas de baile - José Yélamo
- Navarrete al desnudo - Eduardo Navarrete