Estos son los cuatro finalistas de 'El Desafío 6': sus parejas y sus pruebas para la final

El Desafío 6 ha celebrado este viernes su segunda semifinal, donde se han dado a conocer a los otros tres concursantes que lucharán por la victoria con José Yélamo, que consiguió su plaza en el programa anterior. ¿A quiénes veremos competir en la final y a qué parejas han elegido?

El Desafío 6 se encamina hacia su gran final. El concurso de Antena 3 ha celebrado la segunda semifinal con la máxima emoción, pues al final de la noche se han conocido a los cuatro finalistas que buscarán la victoria en el último programa.

Los cuatro finalistas

José Yélamo se proclamó finalista en la primera semifinal de El Desafío. Ahora, en la segunda semifinal, se han elegido a sus tres contrincantes por la clasificación general. A continuación, presentamos a los cuatro finalistas según el orden en el que fueron elegidos:

1. José Yélamo

2. Daniel Illescas

3. Patricia Conde

4. Jessica Goicoechea

Sus parejas para la final

Cada finalista se asocia con un no-finalista para sumar sus puntuaciones en el último programa de El Desafío. Por ejemplo, José Yélamo ha elegido a Eva Soriano, y eso significa que los puntos que consiga la presentadora de Cuerpos especiales se sumarán a los del finalista. ¿A quién ha elegido cada uno?

José Yélamo & Eva Soriano

& Eva Soriano Daniel Illescas & María José Campanario

& María José Campanario Patricia Conde & Willy Bárcenas

& Willy Bárcenas Jessica Goicoechea & Eduardo Navarrete

Los retos de la final

Escalera al cielo - Daniel Illescas

Puertas de baile - José Yélamo

Cataratas de fuego - Patricia Conde

Ritmo al tubo - Jessica Goicoechea

Equilibrio de vértigo - Willy Bárcenas

Navarrete al desnudo - Eduardo Navarrete

Desafío La Máscara - Eva Soriano

Fuego del infierno - María José Campanario

Clasificación general antes de la final

De cara a la final, cabe recordar que Santiago Segura aún tiene que entregar sus cinco puntos extra del botón de la injusticia. ¿Será decisivo para conocer al ganador...?