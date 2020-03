Will.i.am ha anunciado que Fergie abandona The Black Eyed Peas tras más de 15 años de éxitos.

El cantante ha comunicado la noticia en una entrevista concedida a Ahlan!, "Fergie es parte de la familia y siempre lo será. Está centrada en su álbum en solitario, algo que apoyamos absolutamente. Nosotros estamos en una nueva experiencia, celebrando los 20 años de Black Eyed Peas en la música".

Asimismo, Will.i.am también ha aclarado que la marcha de la cantante no significa la separación de la banda, "que sigue hacia delante, en busca de nuevas experiencias para nuestro próximo trabajo, Masters Of The Sun", álbum donde escucharemos la voz de Josh Duhamel.

Fue en 2003, cuando Fergie se incorporó a The Black Eyed Peas, por la que ya habían pasado cantantes como Macy Gravy, Debi Nova o Esthero. Sin embargo, paralelamente al éxito del grupo con canciones como Where Is The Love? o I Gotta Feeling, la cantante también ha ido lanzado trabajos en solitario, aunque nunca se había desvinculado del grupo.

The Black Eyed Peas, ganadores de 6 Premios Grammy, actuará en la final de la Champions League en Cardiff, concierto que coincide con su 20 aniversario, y también asistirá al concierto benéfico de Ariana Grande en Manchester.