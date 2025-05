El Festival de la Guitarra de Córdoba vuelve este 2025 con artistas como Texas, Dani Fernández y Viva Suecia

¡Vuelve el Festival de la Guitarra de Córdoba con su 44ª edición! Del 1 al 11 de julio tienes una cita muy especial en este evento ineludible para los amantes de la guitarra. Y es que, un año más, este evento musical estará formado por espectáculos y un Programa Formativo de altura impartido por grandes profesionales.

La guitarra vuelve a ser la protagonista de la cita musical, y para vivir y sentir el instrumento el Festival de la Guitarra de Córdoba cuenta con tres escenarios emblemáticos: el Gran Teatro, el Teatro Góngora y la Axerquía.

Dani Fernández y Texas, entre los artistas que actuarán en el festival

En cada una de sus ediciones, el Festival de la Guitarra de Córdoba se convierte en un encuentro referente a nivel nacional e internacional, acogiendo a los artistas más destacados de la escena actual.

Por supuesto, no podrán faltar artistas de nuestra industria musical este 2025. En el evento cordobés los asistentes tendrán el honor de acabar las noches en el Teatro de la Axerquía con los conciertos de Texas, No me pises que llevo chanclas, Viva Suecia y Sexy Zebras, Dani Fernández y La Casa Azul.

Horario de los conciertos

1 DE JULIO. Texas - Teatro Axerquía

2 DE JULIO. No me pises que llevo chanclas - Teatro Axerquía

3 DE JULIO. Viva Suecia + Sexy Zebras - Teatro Axerquía

4 DE JULIO. Dani Fernández - Teatro Axerquía

5 DE JULIO. Danielle Nicole Band - Gran Teatro

6 DE JULIO. Vega - Gran Teatro

9 DE JULIO. La casa azul - Teatro Axerquía

10 DE JULIO. Las migas - Gran Teatro

11 DE JULIO. Orianthi + The Band 3 - Gran Teatro

¡Y muchas más actuaciones! Entra en Entra en teatrocordoba.es para conocer todos los detalles.

De esta forma, el Festival de la Guitarra de Córdoba vuelve a buscar reafirmarse con las propuestas contemporáneas y clásicas de la música por igual, pues lo importante es celebrar el arte con este instrumento de seis cuerdas. Por ello, hay espacio para los artistas más destacados de la escena actual, consolidados y emergentes.

Contenido ofrecido por Festival de la Guitarra de Córdoba.