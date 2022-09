Fito, Beyoncé, Camilo... Cantantes que han convertido a sus hijos en los protagonistas de sus videoclips

En muchas ocasiones los artistas, por sus apretadas agendas, no tienen mucho tiempo para compartir con sus hijos, pero eso no es problema para otros: los han convertido en los protagonistas de sus videoclips musicales ¡No te lo pierdas!

A veces los cantantes dejan un gran hueco en sus trabajos para las verdaderas estrellas de sus vidas: sus hijos. Muchos de los retoños de reconocidos cantantes se han hecho un hueco junto a sus padres en los videoclips de sus canciones, y no hay nada más enternecedor que ver a un padre o madre con sus hijos compartiendo su pasión.

Te contamos qué artistas han convertido a sus pequeños en los protagonistas de sus trabajos musicales ¡Dentro lista!

Fito - A quemarropa

Fito quiso sacar su lado más familiar en A quemarropa, una canción dedicada a sus hijos Guillermo, Diego y Marisa. Esta última ha protagonizado el videoclip junto a su padre dejando unos tiernos metrajes en las calles de Bilbao.

Camilo - Pegao

Camilo se ha mostrado como un padre orgulloso y enamorado de su hija incluso desde antes de su nacimiento, para la que compuso junto a su mujer Evaluna el tema Índigo, que da nombre a la pequeña.

Una vez con Índigo en casa, Camilo compuso Pegao, tema del que ella es protagonista, y aunque no muestren su cara, podemos ver constantemente al verdadero protagonistas: los pies del bebé. También aparece de espaldas en su portabebés, y tampoco podían faltar los pañales.

Beyoncé - Bigger

Beyoncé es toda una diva, pero no siempre quiere ser la protagonista. En el videoclip Bigger la cantante escogió a su hija Blue Ivy para protagoniza su videoclip junto a ella, algo que emocionó mucho a los fans de la intérprete de Renaissance.

Shakira - La La La (Mundial Brasil 2014)

Shakira se ha encargado de poner voz a las canciones de distintos mundiales de fútbol: desde el Waka Waka en el mundial de Sudáfrica en 2010 hasta La La La en el de Brasil en 2014. Fue en este último donde incluyó a su hijo Milán, cuando aún era un bebé, dando una patada a un balón, una estampa entrañable en este futbolístico videoclip de la colombiana.

Manuel Carrasco - Coquito

Manuel Carrasco se caracteriza por llenar de sentimientos todas y cada una de sus canciones, bien sean dedicadas al amor, a la amistad, o en este caso, a sus hijos Chloé y Manuel Gael. El onubense le ha dedicado a sus dos hijos Coquito, su nueva canción en la que, además, ha convertido a sus pequeños y a su mujer, Almudena Navalón, en los protagonistas del videoclip.

Alejandro Sanz - Soy ft Eros Ramazzotti

Alejando Sanz y Eros Ramazzotti acaban de estrenar colaboración, y el cantante madrileño ha aprovechado la oportunidad para que su hijo Dylan protagonizase el videoclip de la canción, todo un himno a la amistad.

Britney Spears - Ooh La La (Los Pitufos 2)

Pese a que la relación actual de Britney con sus hijos no es la mejor, cuando eran pequeños participaron junto a su madre en el divertido videoclip de Ooh La La, canción perteneciente a la película Los Pitufos 2 ¡y no tiene desperdicio!

Jennifer Lopez - Limitless (Second Act)

Jennifer Lopez adora a sus hijos, y contó con la participación de su hija Emme Muñiz en el videoclip de Limitless, donde la primogénita JLo interpreta a una versión más joven de la cantante que intenta luchar contra viento y marea. El parecido entre Jennifer y Emme es impresionante.

Will Smith - Just The Two Of Us

Además de su reconocida faceta como actor, Will Smith también intentó hacerse un hueco en la música. Y lo hizo, como siempre, de la mano de su hijo Jaden. Además de protagonizar con su padre películas como En Busca de la Felicidad, el joven apareció junto a él en el videoclip de su single Just The Two Of Us, y no puede ser más tierno.

Pink - Just Like Fire (Alicia en el país de las maravillas)

Pink y su hija Willow Sage Hart compartieron pantalla en un videoclip muy especial: la canción Just Like Fire de la película Alicia en el País de las Maravillas, una divertida y mágica experiencia que compartieron y jamás olvidarán.

Maroon 5 - Girls Like You

Girls like you es uno de los temas favoritos de los fans de Maroon 5. En el videoclip podemos ver a Adam Levine, vocalista del grupo, abrazado a su mujer la modelo Behati Prinsloo y su hija Dusty Rose, que se ha robado todo el protagonismo del vídeo musical de su padre.

John Legend - Love Me Now

John Legend y Chrissy Teigen no lo han tenido fácil a la hora de ser padres, por eso el videoclip de Love Me Now es tan especial: Luna, su primera hija, protagoniza el videoclip de la canción, que representa un dulce retrato familiar en la vida real.