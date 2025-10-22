Fito y Fitipaldis publican 'A contraluz', el segundo adelanto de su álbum 'El monte de los aullidos'

Después de cuatro años de su último disco, Fito y Fitipaldis vuelven a la palestra con su octavo álbum, un proyecto sin versiones de otros artistas. Antes del estreno del disco El monte de los aullidos este viernes 24 de octubre, el grupo ha lanzado un segundo sencillo: A contraluz.

Tras reflexionar sobre las incongruencias en las emociones en Los cuervos se lo pasan bien, esta nueva canción indaga en lo que parece una historia de amor breve pero intensa: "Que estabas tú, yo siempre a contraluz / Duró solo un instante, pero te pude ver / Si acaba mal, me puedo acostumbrar / Ya sé que fue un desastre, pero me vino bien", dice el estribillo.

Con este disco, Fito Cabrales, Carlos Raya, Javier Alzola, Joserra Senperena, Alejandro Climent y Coki Giménez desempolvan sus instrumentos y se preparan para invadir España con ritmos roqueros durante su gira Aullidos Tour, que empezará el 22 de noviembre y terminará en mayo de 2026.

Letra de 'A contraluz'

Una vieja foto en la cartera

Que se fue rompiendo de tanto mirar

Soy el dragón que llora siempre a su princesa

Que cerró los ojos para imaginar:

-

Que estabas tú, yo siempre a contraluz

Duró solo un instante, pero te pude ver

Si acaba mal, me puedo acostumbrar

Ya sé que fue un desastre, pero me vino bien

-

Sé que lo que nada cuesta no vale la pena

Todo es tan vacío, tan vulgar

Solo se salvó esta foto, tu dejaste huella

Cerraré los ojos para recordar:

Que estabas tú, yo siempre a contraluz

Duró solo un instante, pero te pude ver

Si acaba mal, me puedo acostumbrar

Ya sé que fue un desastre, pero me vino bien

-

La mentira que brotó de una promesa

Un momento inoportuno de sentirse bien

Si alguien me pregunta ahora

Qué es lo que tuve que hacer

Aprendí a poner las comas, eso tuve que aprender

-

Que estabas tú, yo siempre a contraluz

Duró solo un instante, pero te pude ver

Si acaba mal, me puedo acostumbrar

Ya sé que fue un desastre, pero me vino bien