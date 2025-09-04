Fito y Fitipaldis vuelven con 'Los cuervos se lo pasan bien', el primer single de su disco 'El monte de los aullidos'
Fito y fitipaldis vuelve a lo grande abrazando el rock con pinceladas de folk en Los cuervos se lo pasan bien, el primer single de su próximo álbum, El monte de los aullidos. Un primer adelanto que solo deja ganas de más para lo que traerá el mítico grupo con su octavo álbum.
Fito y Fitipaldis anuncian la gira de su nuevo álbum 'El monte de los aullidos'
Fito y fitipaldis se han tomado muy en serio la vuelta al cole, y qué mejor manera de celebrar este septiembre con nueva música. La banda estrena Los cuervos se lo pasan bien, el primer single de su próximo disco, El monte de los aullidos.
Después de cuatro años de su último disco, el grupo vuelve a la palestra este 24 de octubre con su octavo álbum, un proyecto sin versiones de otros artistas por primera vez cuyo estreno será seguido de una gira bajo el nombre Aullidos Tour. Así, el rock inundará España desde noviembre de 2025 hasta mayo de 2026.
Y hasta poder disfrutar de todo esto ya podemos escuchar una y otra vez su primera canción, un canto a los sentimientos encontrados, a las incongruencias en las emociones y a combatir las inseguridades con el baile.
La característica voz de Fito irrumpe en la canción y pronto se vuelve la protagonista del tema; sin desmerecer el solo de guitarra, que alza la canción a otro nivel.
Fito Cabrales, Carlos Raya, Javier Alzola, Joserra Senperena, Alejandro Climent y Coki Giménez desempolvan sus instrumentos para tocar sus acordes clásicos, con ritmos de música folk. Los cuervos se lo pasan bien estrena por todo lo alto una nueva etapa musical del grupo.
Fechas de los conciertos de Aullidos Tour
En los próximos meses Fito y Fitipaldis tienen parada en los escenarios de muchas ciudades de España. Repasamos las fechas y los lugares de esta esperada gira:
- 22 de noviembre - Palacio de los Deportes de Santander (Santander)
- 28 de noviembre - Coliseum A Coruña (A Coruña)
- 29 de noviembre - Multiusos Fontes do Sar (Santiago de Compostela)
- 12 de diciembre - Navarra Arena (Pamplona)
- 13 de diciembre - Pabellón Príncipe Felipe (Zaragoza)
- 20 de diciembre - Palacio de Deportes de La Guía (Gijón)
- 29 de diciembre - Movistar Arena (Madrid)
- 30 de diciembre - Movistar Arena (Madrid)
- 9 de enero - Bizkaia Arena (Barakaldo)
- 10 de enero - Bizkaia Arena (Barakaldo)
- 17 de enero Palau Sant Jordi (Barcelona)
- 24 de enero - Roig Arena (Valencia)
- 6 de febrero - Pabellón Multiusos Sánchez Paraíso (Salamanca)
- 7 de febrero - Plaza de Toros La Rivera (Logroño)
- 20 de febrero - Palacio de los Deportes de Granada (Granada)
- 21 de febrero - Palacio de los Deportes de Murcia (Murcia)
- 6 de marzo - Plaza de Toros de Alicante (Alicante)
- 7 de marzo - Polideportivo Rey Juan Carlos I (Ciudad Real)
- 13 de marzo - Las Palmas de Gran Canaria - Plaza de la Música (Gran Canaria)
- 14 de marzo - Recinto Ferial de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)
- 21 de marzo - Live Sur Stadium (Sevilla)
- 28 de marzo - Coliseo Balear (Palma)
- 10 de abril - Plaza de Toros Los Califas (Córdoba)
- 11 de abril - Recinto Hípico de Cáceres (Cáceres)
- 17 de abril - Castellón de la PlanaRecinto Ferial de Castellón (Palma de Mallorca)
- 18 de abril - Estadio José Copete (Albacete)
- 24 de abril - Auditorio Municipal de Ponferrada (Ponferrada)
- 25 de abril - Feria de Valladolid (Valladolid)
- 1 de mayo - Muelle Reina Victoria (Cádiz)
- 2 de mayo - Marenostrum (Fuengirola, Málaga)