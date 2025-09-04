Fito y Fitipaldis vuelven con 'Los cuervos se lo pasan bien', el primer single de su disco 'El monte de los aullidos'

Fito y fitipaldis se han tomado muy en serio la vuelta al cole, y qué mejor manera de celebrar este septiembre con nueva música. La banda estrena Los cuervos se lo pasan bien, el primer single de su próximo disco, El monte de los aullidos.

Después de cuatro años de su último disco, el grupo vuelve a la palestra este 24 de octubre con su octavo álbum, un proyecto sin versiones de otros artistas por primera vez cuyo estreno será seguido de una gira bajo el nombre Aullidos Tour. Así, el rock inundará España desde noviembre de 2025 hasta mayo de 2026.

Y hasta poder disfrutar de todo esto ya podemos escuchar una y otra vez su primera canción, un canto a los sentimientos encontrados, a las incongruencias en las emociones y a combatir las inseguridades con el baile.

La característica voz de Fito irrumpe en la canción y pronto se vuelve la protagonista del tema; sin desmerecer el solo de guitarra, que alza la canción a otro nivel.

Fito Cabrales, Carlos Raya, Javier Alzola, Joserra Senperena, Alejandro Climent y Coki Giménez desempolvan sus instrumentos para tocar sus acordes clásicos, con ritmos de música folk. Los cuervos se lo pasan bien estrena por todo lo alto una nueva etapa musical del grupo.

Fechas de los conciertos de Aullidos Tour

En los próximos meses Fito y Fitipaldis tienen parada en los escenarios de muchas ciudades de España. Repasamos las fechas y los lugares de esta esperada gira: