El curioso error en la traducción al inglés de 'La Perla', el nuevo éxito de Rosalía

Rosalía compuso La Perla con una intención clara: criticar a un exnovio, posiblemente a Rauw Alejandro. Esta canción del nuevo disco de la artista, LUX, habla sobre "un terrorista emocional, el mayor desastre mundial".

A mediados de noviembre, Rosalía interpretó este tema en directo por primera vez en el programa estadounidense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde se vistió de novia en una posible referencia a su boda fallida con el cantante puertorriqueño. Para que los espectadores pudieran entender la letra, el late-nightincluyó subtítulos durante la actuación... pero con un error.

En un momento de la canción, la catalana canta: "No sabe lo que es cotizar". La traducción del programa dice "He sells himself short", que en castellano sería "Se subestima". Ambas frases tienen connotaciones distintas, casi opuestas. "En Estados Unidos no saben lo que es cotizar", comenta la profesional Silvia Ortiz Miñarro en LinkedIn.

"Seguramente, la traductora era de algún país de América Latina donde 'cotizar' se use para expresar 'dar presupuesto'. Y si Rosalía lo hubiera usado con ese sentido, la traducción estaría fetén", explica. "El problema es que en España 'cotizar' se usa para referirnos a las contribuciones a la Seguridad Social y la frase que ella canta significa que no ha trabajado en su vida, que es un vago".

"Yo creo que Rosalía habla el suficiente inglés como para darse cuenta de esto, así que el fallo estuvo, otra vez, seguramente, en que la autora y la traductora trabajaron por separado. Cuantos más intermediarios hay entre un autor y su traductor, más pasan estas cosas. Los subtítulos me gustaron mucho, creo que hicieron un gran trabajo en general", zanja Ortiz Miñarro en su publicación viral en LinkedIn.