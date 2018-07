Flo Rida y Pitbull, juntos por primera vez en 'Can't believe it'

Flo Rida y Pitbull, los reyes del featuring, dos de las figuras que más han colaborado con sus compañeros de profesión, se unen en Can't believe it. Flo Rida y Pitbull, los dos mayores creadores de éxitos del siglo XXI, cantarán juntos en el nuevo disco de Flo Rida. El 29 de julio se estrena el éxito creado por estos dos artistas de Miami que suman 64 millones de seguidores en internet y cuyos visionados en Youtube casi igualan la mitad de la población mundial.

Tras llevar trayectorias paralelas durante varios años, los caminos de Flo Rida y Pitbull por fin se cruzan. Tramar Dillard, más conocido como Flo Rida, acaba de grabar una nueva canción junto a Pitbull.

Los dos mayores exponentes de la escena musical de Miami se juntan por primera vez en Can't believe it, una oda al trasero femenino. El vídeo tiene reminiscencias del Baby got back de Sir Mix-A-Lot, donde cualquier figura que aparece tiene la figura redondeada de un glúteo. ¿Te atreves a contar cuántas nalgas aparecen?

Flo Rida consiguió su primer éxito en Estados Unidos con los temas Low y Right Round a dúo con Kesha en 2008. Dos años después, continuó su racha gracias a una colaboración estelar con David Guetta, Club can't handle me, que supuso su primer éxito de alcance mundial. Además de poseer varios récords de venta en Estados Unidos, la cifra de singles vendidos en todo el mundo asciende a más de 81 millones de copias. Otros compañeros de dueto han sido Will.I.Am, JLo, LMFAO, Timbaland, Lady Gaga, Akon, Sia o Nelly Furtado.

Mientras tanto, Pitbull conducía su carrera artística por un camino muy similar, colaborando con todos los grandes vocalistas que se ponían a su alcance tras conseguir su primer éxito mundial en 2009 con I Know You Want Me. La repercusión de sus éxitos ha sido tan grande que entre los dos artistas suman más seguidores en internet que la población de cualquier país de la UE (con excepción de Alemania) y sus visionados de videoclips en Youtube roza los 3.000 millones - casi la mitad de la población mundial.