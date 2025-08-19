Florence + The Machine anuncia el lanzamiento de 'Everybody Scream', su nuevo álbum

Después de más de un mes siguiéndoles la pista, por fin Florence + The Machine ha desvelado el proyecto en el que están trabajando. A través de sus redes sociales han anunciado que su sexto álbum de estudio verá la luz en la noche más aterradora del año, ni más ni menos que en Halloween, el 31 de octubre.

El comunicado ha dejado ver la portada principal del álbum y algunas de sus variantes — disponibles tanto en CD, como vinilo y casette —que ya han conquistado a sus fans.

Dance Fever, su último álbum, vio la luz hace tres años y los fans del grupo ya no podían esperar más. Aunque durante este tiempo no han dejado a sus fans sin contenido centrándose en darle una segunda vida a algunos de sus mayores éxitos como el remix de Say My Name o su extended version, lo cierto es que los fanáticos del grupo estaban deseando escuchar un nuevo álbum del grupo.

Los teasers publicados desde la cuenta de Instagram de la vocalista causaron gran expectación. Uno de ellos resultó de lo más impactante. Luciendo un vestido rojo con unos tacones a conjunto, la vocalista del grupo aparece en un campo desierto cavando un hoyo cuando inesperadamente la cámara se posiciona en el interior del mismo y ella grita eufóricamente tres veces seguidas. Pese al desconcierto que dejó este primer vídeo, el significado que escondía era de lo más revelador, pues el título del álbum responde precisamente a este acto: Everybody Scream lo que se traduciría como "Todo el mundo grita".

Otro de los teasers que observamos fue un pequeño vídeo en el que con el mismo paisaje y vestimenta, solo observamos los pasos de Florence Welch, convirtiendo a los tacones rojos en los claros protagonistas. Este elemento que ya lo habíamos visto anteriormente en uno de los últimos carruseles publicados por la cantante, en el que aparece una joven saliendo despavorida de casa.

El lanzamiento, que tendrá lugar en Halloween ya nos lo veníamos imaginando pues, en una de las pistas que la vocalista ha ido dejando en sus redes, encontramos la portada de un libro que responde al título de October lo que se traduce como "Octubre". Pero, esta no fue la única publicación críptica que nos dejó la cantante, una pizarra y un folio con distintas palabras escritas nos permitieron descifrar el concepto del próximo álbum: "Brujería", "Misticismo" o "Magia" son algunas palabras que pudimos observar.

Los libros escritos por mujeres también parecen ser claros protagonistas del álbum que se viene. The Truth About Witchcraft Today, On Mysticism, u otro llamadoThe Bell Jar que explora la búsqueda de identidad a través de una mujer que es internada en un centro psiquiátrico en los años 50. Sin embargo, los libros no nos dejan una idea clara de lo que tratarán las futuras composiciones, pues Cunnin Folk hace referencia a ciertas personas que se dedicaban a la adivinación y a la magia y medicina natural.

No obstante, una de las fotos publicadas por la vocalista mostraba unas frases que pondrían ser la letra de alguna de las futuras canciones, que se traduciría como:

Llegué a un claro lleno de lamentos y lúgubres quejas

Un pozo de lágrimas que nunca se seca

Las mujeres dijeron que hemos estado esperando

Esperando para conocerte

Es solo cuestión de tiempo

Hundí mis puños en el suelo

Y la tierra emitió un sonido de gemido

Pude sentir un estremecimiento

Más profundo

Más profundo abajo

Lo que sí que tenemos claro es el logo del álbum, una runa— símbolo mágico— que aparece en la esquina del vinilo y ya se ha convertido en la nueva foto de perfil del grupo en sus redes sociales. Esto ya nos lo dejaron ver hace un mes cuando al entrar en su página web, después de ver ocho lunas en distintas fases lunares que se coloquen en círculo y desaparezcan dejando ver este mismo logo.