Ganadores, sorpresas y momentazos de los MTV VMA'S 2022

Los MTV Video Music Awards son uno de los premios más importantes del mundo de la música debido a que reúne a los artistas del momento en una gala única. Este año se han repartido 25 premios y 2 galardones especiales en una ceremonia donde ha habido muchas actuaciones y momentos que pasarán a la historia de la música. Te resumimos lo más importante de la edición número 38 de los MTV VMA's.

El artista más premiado

Además de ser presentador de la gala, Jack Harlow era uno de los artistas con más nominaciones, un total de siete. El rapero fue el músico más premiado llevándose cuatro premios: Mejor canción del verano por 'First Class', Mejores efectos especiales en un video, Mejor dirección de arte y Mejor colaboración, estos tres últimos por el tema Industry Baby, la canción en la que ha trabajado con Lil Nas X.

Los otros dos grandes ganadores de la noche fueron Taylor Swift y Harry Styles con tres premios cada uno.

All too well de Taylor Swift consiguió el premio a Mejor dirección, Mejor video de larga duración y Mejor vídeo del año. Por su parte, As it was de Harry Styles consiguió el premio a Mejor fotografía y a Mejor video pop, mientras que Harry´s House, álbum al que pertenece esta canción, se convirtió en el mejor disco del año.

Los cantantes que han hecho historia

Anitta se llevó el premio a Mejor vídeo latino por Envolver convirtiéndose así en la primera mujer brasileña en llevarse un premio MTV.

Era la primera vez que la artista estaba nominada a los premios en los que también interpretó en directo el premiado tema.

Otro cantante que ha hecho historia es Bad Bunny al convertirse en el primer latino en llevarse el premio a Mejor artista del año en los premios MTV. Lo levantó tras interpretar su tema Tití me preguntó en la gala, número en el que hizo un guiño a la actuación de Britney Spears y Madonna en 2003 besando a un compañero del cuerpo de baile.

El músico declaró en su aplaudido discurso: “Siempre he creído que podía llegar a ser grande sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi jerga. Soy Benito Antonio Martínez, de Puerto Rico para el mundo entero”.

Rosalía fue en 2019 la primera artista española en ganar un premio de la MTV. En la edición de este año ha logrado sumar un premio más a su trayectoria en los premio: MTV Award a la Mejor edición por el vídeo Saoko.

La artista conseguía este premio la misma noche que cantóen Chile la canción Aislamiento.

Lisa de Blackpink es la primera solista de K-Pop en conseguir un MTV VMA. Además, destronó a BTS, que desde 2019 siempre había ganado este premio, consiguiendo el galardón a Mejor video de K-Pop con la canción Lalisa.

Lisa también se llevaría otro premio, pero esta vez con la banda Blackpink a Mejor perfomance en el metaverso. Además, la girlband interpretó en el escenario su nuevo single, Pink Venon, en la que fue la primera actuación de la banda junta después de que anunciaran un descanso para seguir sus carreras en solitario.

Por otro lado, BTS figuraba como el grupo de k-pop más nominado de los VMAs 2022. La formación pudo haberse llevado hasta seis premios, sin embargo, tan solo consiguieron alzarse en la categoría de Mejor grupo.

El resto de premiados

A parte de todos los ganadores ya mencionados, los premios han estado muy repartidos:

Dove Cameron se llevó el premio al Mejor artista emergente. Esta cantante y actriz también actuó en el preshow de la gala.

se llevó el premio al Esta cantante y actriz también actuó en el de la gala. Red Hot Chilli Peppers , además de el reconocimiento 'Global Icon' , consiguió el premio a Mejor vídeo Rock con Black Summer .

, además de el reconocimiento , consiguió el premio a Mejor con . Seventeen conseguió alzarse con el premio a la Mejor actuación con 'Rock With You'.

conseguió alzarse con el premio a la con 'Rock With You'. Måneskin lograó convertirse en el Mejor artista alternativo.

lograó convertirse en el Billie Eilish se llevaba la canción del año por el tema Happier than ever .

se llevaba la por el tema . Doja Cat con el tema Woman consiguió el premio a la Mejor coreografía .

con el tema consiguió el premio a la Mejor . The weeknd se llevó el premio a Mejor video R&B por Out of time .

se llevó el premio a por . Nicki Minaj , además del reconocimiento Video Vanguard, se llevó con Lil baby por la canción Do we have a problem? el premio a Mejor video Hip Hop.

, además del reconocimiento se llevó con por la canción el premio a Mejor Lizzo con About Damn time consiguió el premio para caridad.

Los grandes momentos de la gala

Como en casi todas las ediciones de los premios MTV VMA's se han creado multitud de momentos para el recuerdo.

Uno de los grandes momentos polémicos de la gala fue la actuación de Måneskin en la que interpretó Supermodel. En esta actuación la realización de los premios censuró la mayoría de la actuación en televisión y no fue por el culo de Damiano David, sino que fue debido a que el body de Victoria de Angelis dejó ver uno de sus pechos.

Una de las mayores sorpresas de la noche llegó cuando Jack Harlow llamó al escenario a Fergie con la que interpretó el tema First Class.

Los rumores se cumplieron y Johnny Depp actuó como el astronauta de los premios, es más, su cara apareció con la música de Piratas del Caribe.

Una de las mayores alegrías de la noche llegó cuando Taylor Swift anunció su nuevo álbum llamado Midgnights. Además, afirmó que podríamos escucharlo completo a partir del 21 de octubre de este año.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Red Hot Chili Peppers homenajeó al batería de Foo Fighters, Taylor Hawkins.

Si tuviéramos que elegir un momento surrealista de la gala, lo tendríamos claro: Snoop Dogg y Eminem presentaron su nuevo tema con el que intentaron vender Bored Ape Yacht Club, una colección limitada de NFTs.