Morat anuncia gira por España tras el triunfo de su disco 'Ya Es Mañana' en los Latin Grammy

Con su reciente Latin Grammy a Mejor Álbum Pop Rock bajo el brazo, Morat sorprende con el anuncio de una nueva gira programada para el otoño de 2026 con un total de siete conciertos por toda España.

La carrera de la banda colombiana ya es historia de la música pop en español, siendo un completo fenómeno de masas que ha logrado sacudir el panorama musical en un momento en el que el género urbano domina toda la atención.

La finalidad de esta gira es presentar en directo los nuevos temas de su último disco, Ya Es Mañana, a la par que realizan un repaso por todos los grandes temas que los han visto crecer.

Desde su primer disco Sobre El Amor y Sus Efectos Secundario y pasando por otros como el multiplatino Balas Perdidas o ¿A dónde vamos?,Morat no ha dejado de cosechar éxitos, marcando a varias generaciones que han hecho de su música la banda sonora de su vida.

Esta nueva aventura la realizarán de la mano de la promotora Iglesias Entertainment, con quienes ya colaboraron para su show en Tenerife de este 2025, el cual fue todo un éxito. Además, lo hacen tras la gran acogida que tuvieron en 2024 en España, llegando a hacer sold-out el Estadio Metropolitano en la capital.

¿En qué ciudades actuarán?

La banda colombiana hará su recorrido por España en emblemáticos recintos de algunas de las ciudades más importantes de nuestro país. Por ahora, estos son los shows anunciados: