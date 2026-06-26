Gracie Abrams trata de romper con sus pensamientos recurrentes en 'Look at my life'

La espera para escuchar el nuevo single de Daughter from Hell, el segundo álbum en la carrera de Gracie Abrams, ha llegado a su fin con el lanzamiento de Look at my life.

La joven estrella pop se sumerge en una atmósfera íntima, confesando aquellos pensamientos que la persiguen cada noche y en cómo intenta acallarlos y escapar de esa espiral.

Además, Abrams se ha aliado con Mitch Ryan, director que también ha trabajado con artistas de la talla de Olivia Rodrigo, Charli XCX o Addison Rae, para crear un videoclip en el que plasmar sus esfuerzos por romper con esos pensamientos a base carretera, bate de béisbol y globo aerostático.

Una canción que ha entusiasmado a su fiel comunidad, que no ha tardado en mostrar su alegría en las redes sociales de la artista.

Hay que recordar que Gracie Abrams anuncio hace apenas unos días que dará dos grandes conciertos en el Palau Sant Jordi los días 27 y 28 de mayo de 2027 como parte de la gira de The Look at My Life Tour, una gran con el público de nuestro país que podrá disfrutar del nuevo show ideado por la autora con Daughter from Hell.