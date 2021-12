El gran año de C. Tangana: su éxito gracias a 'El Madrileño'

C. Tangana en los Latin Grammy // GTRES

2021 ha sido sin duda el mejor año para C. Tangana : el artista español no ha dejado de cosechar éxitos en estos últimos meses. Dos discos de platino y tres Latin Grammy avalan su gran triunfo y ahora ha conseguido incluir El Madrileño en el top 10 de los mejores álbumes, según Billboard.

C. Tangana arrasa allá donde va y parece que su fama no hace más que crecer. El cantante ha disfrutado de un espectacular 2021 en el ámbito profesional gracias al éxito de El Madrileño, su segundo álbum de estudio que lanzó el pasado 26 de febrero de 2021.

Desde su lanzamiento, Antón Álvarez no ha dejado de cosechar éxitos y batir récords y se ha convertido en uno de los discos en español más laureados de la historia. De hecho, el álbum debutó con 5.170 millones de streams en sus primeras 24h en Spotify España, convirtiéndose en el mejor debut de un artista español en la historia.

Así, gracias a El Madrileño, C. Tangana se ha consagrado como uno de los mejores artistas del género urbano en nuestro país, y no deja de conseguir todo que se propone. Así lo avalan los últimos Latin Grammy, su reciente nominación para los Grammy 2022 y la inclusión del disco entre los mejores del año, según Billboard. Un auténtico año de oro para el cantante madrileño.

Tres premios Grammy

La gala de los Latin Grammy solo culminó la consagración de El Madrileño como uno de los mejores álbumes de habla hispana de 2021. El exitoso disco de C. Tangana triunfó con tres galardones: mejor canción de pop-rock por Hong Kong, mejor canción alternativa por Nominao y mejor ingeniería de grabación.

Así, el español se convirtió en uno de los ganadores de la noche y reforzó su posición de artista internacional.

Nominación a los Grammy 2022

Además de los galardones obtenidos en la noche más importante de la música latina, el madrileño también acompañará a Pablo Alborán como los únicos artistas españoles nominados a los Grammy 2022.

C. Tangana estará presente en la futura ceremonia de los Grammy 2022, donde su disco estará nominado a mejor álbum alternativo latino. Sin embargo, no lo tendrá fácil si quiere llevarse el premio a casa, pues compite con otros grandes premiados como Deja de Bomba Estéreo, Mira lo que me hiciste de Diamante Electric, Origen de Juanes, Sonidos de Karmática Resonancia de Zoe y Calabre de Nathy Peluso

Entre los mejores discos del año

Lo cierto es el cantante ha demostrado muy bien que el suyo es uno de los discos del año y este éxito lo ha puesto a la altura de algunos de los artistas internacionales. Así lo demuestra también la inclusión de su álbum entre los 10 mejores de este 2021, según la prestigiosa revista Billboard.

La publicación estadounidense lanza todos los años su famoso ranking con los mejores discos y ha decidido incluir nada más y nada menos que El Madrileño en la 10ª posición del Top 50. Así, el cantante español se codea ya con nombres tan importantes como Billie Eilish, Adele, Lil Nas X u Olivia Rodrigo.

De hecho, el disco de C. Tangana es el único álbum cantado en castellano que se encuentra en el top 10 y está 14 posiciones por encima del segundo mejor clasificado, el KG0516 de Karol G.

SOUR – Olivia Rodrigo

Call Me If You Get Lost – Tyler, The Creator

MONTERO – Lil Nas X

30 - Adele

Planet Her – Doja Cat

Her If I Can't Have Love I Want Power – Halsey

An Evening With Silk Sonic – Silk Sonic

Happier Than Ever – Billie Eilish

Heaux Tales – Jazmine Sullivan

El Madrileño – C. Tangana

La propia revista, de hecho, habla abiertamente sobre el álbum y asegura que C. Tangana “indaga en las raíces más profundas de Madrid, incorporando sonidos caribeños y elementos electrónicos”.

A día de hoy, diez meses después de su primer estreno, parece que el álbum del cantante español sigue marcando tendencia y marca una tendencia exitosa para este futuro 2022 en la carrera del artista, donde por fin lo podremos ver sobre los escenarios con su tour Sin cantar ni afinar.