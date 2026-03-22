Guía para comprar las entradas de Shakira en Madrid

Shakira en 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tou' | Brandon Nagy / Shutterstock / GTRES

Shakira ha anunciado tres conciertos en Madrid como parte de la "residencia europea" de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Esta cita tan especial tendrá lugar en el Estadio Shakira, un recinto temporal que se construirá en Iberdrola Music (Villaverde). Allí se celebrarán los diez espectáculos de la artista en España, pues el alcalde de la capital desveló la noticia. De momento, la colombiana solo ha compartido las tres primeras fechas:

Viernes 25 de septiembre de 2026

Sábado 26 de septiembre de 2026

Domingo 27 de septiembre de 2026

Se prevé una alta demanda, por lo que en Europa FM reunimos toda la información sobre cómo comprar entradas durante las tres preventas y la venta general.

La preventa de Shakira

La preventa inicial corre a cargo de la propia artista. Esta es la primera oportunidad para comprar entradas y empieza el martes 24 de marzo a las 10:00. ¡Pero cuidado! Hace falta registrarse en https://signup.ticketmaster.es/shakiraantes del domingo 22 de marzo a las 22:00.

Tras iniciar sesión en Ticketmaster, cada persona tiene que seleccionar las fechas de conciertos que le interesan. Debido a la alta demanda prevista, es recomendable apuntarse a los tres días para tener la máxima posibilidad posible de conseguir entradas.

Elegir las fechas | https://signup.ticketmaster.es/shakira

Después de dar los consentimientos oportunos y darle al botón de "Regístrate", la página web se actualiza para confirmar que "ya está todo listo" y añadir información: "Puedes unirte a la sala de espera de tus preventas 30 minutos antes de que comiencen. El acceso está vinculado a tu cuenta, así que no necesitas códigos".

El lunes 23 de marzo, los registrados recibirán un enlace por correo electrónico para acceder a la preventa, donde se podrá comprar un máximo de cuatro entradas por usuario.

Formulario completado | https://signup.ticketmaster.es/shakira

Otras dos preventas

Los fans de Shakira tendrán dos oportunidades de comprar entradas en preventa:

Preventa Santander SMusic - Comienza el miércoles 25 de marzo a las 10:00 para clientes del banco. Máximo dos entradas por usuario.

- Comienza el para clientes del banco. Máximo dos entradas por usuario. Preventa Live Nation - Disponible a partir del jueves 26 de marzo a las 10:00 en livenation.es . Máximo cuatro entradas por usuario.

La venta general

Una vez terminadas las tres preventas, la venta general de Shakira empieza el viernes 27 de marzo a las 10:00 en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés. Se podrá comprar un máximo de seis entradas por usuario.

¿Cuánto costarán las entradas?

Aún se desconocen los precios oficiales de Shakira en Madrid. A modo de previsión, es posible revisar los costes para los cinco shows de Shakira en el Estadio Nacional Jorge 'El Mágico' González enSan Salvador(El Salvador), los más recientes, pues se celebraron en febrero de 2026: