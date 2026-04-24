Guitarricadelafuente estrena 'Calypso', una lucha entre permanecer y marcharse

Escrita durante su gira Spanish Leather Tour y cantada por primera vez en directo en Nueva York, Calypso llega ahora en su versión de estudio.

Guitarricadelafuente llevaba cuatro meses sin estrenar single, desde En la noche más fría, después del éxito de midsummer pipe dream, su remix con Troye Sivan.

Ahora, este nuevo lanzamiento abre la puerta a todo lo que está por venir, con un aire mucho más ligero que parece marcar un momento de tránsito en su carrera.

Sin embargo, el tema parece seguir bebiendo del mismo universo sonoro que Spanish Leather, danzando entre la sensualidad y la intimidad y la tradición y el pop.

Producida por Carter Lang, Phoac y Jasper Harris, Calypso captura ese frágil espacio entre quedarse y marcharse, entre despedidas, últimas noches y el temblor inquieto de un nuevo amanecer.

El origen de 'Calypso'

Calypso obtiene su nombre del mito griego de Calipso, la ninfa que retuvo a Odiseo en su isla ofreciéndole la juventud eterna.

En el caso de Guitarricadelafuente, la historia se convierte en una reflexión sobre la tentación de permanecer para siempre dentro de un momento hermoso y la necesidad de dejarlo atrás.

La isla representa la suspensión, el refugio, el encanto—esa nube de la que no quiere bajar. Pero, como Odiseo, elige partir y regresar al mar, donde los nuevos capítulos comienzan en la incertidumbre.