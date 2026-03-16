Doechii detiene su concierto en el Lollapalooza debido a desmayos y aplastamientos

En algunas ocasiones, las grandes citas de los cantantes con su público se han tornado en un infierno para los asistentes, produciéndose desmayos por el calor y la emoción, ataques de ansiedad por la dificultad para moverse y lesiones físicas por los empujones y aplastamientos contra las barricadas.

Este ha sido el caso del Festival Lollapalooza, el cual este año se celebraba en Argentina y ha tenido en su cartel artistas como Doechii y Sabrina Carpenter.

Y es que la cantante de Anxiety ha tenido que frenar su actuación de forma brusca al informarle la organización que estaban ocurriendo desmayos y aplastamientos.

"Argentina, sé que estamos pasando un buen momento, pero tenemos que parar el show momentáneamente. Hay gente que está siendo herida. El festival me está diciendo que hay gente siendo aplastada. Todo el mundo, por favor, que dé un paso atrás, lentamente, desde las barricadas. Echaos hacia atrás y podremos divertirnos, pero todo el mundo tiene que estar a salvo".

Debido a esta situación, el show tuvo que detenerse durante casi 15 minutos, tiempo en que la cantante estuvo constantemente dando indicaciones para que la gente retrocediera.

"Todo el mundo está empujando y hay gente que le cuesta respirar", comunicó Doechii, quien en varias ocasiones indicó a los médicos dónde estaban los afectados y recordó a todo el mundo que se hidratase bien para combatir el calor que está asolando estos días Argentina.

Incluso la organización tuvo que comunicar las instrucciones por megafonía y proyectar un mensaje en las pantallas: "Les pedimos dar un paso hacia atrás, por favor".

El show no continuó hasta que empezaron a escucharse unos gritos desde el público: "¡Estamos bien, estamos bien!".

Desde luego, fue un susto para muchos, pero la fiesta pudo continuar con algunos de los mayores éxitos de la artista.