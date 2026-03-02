¿PRÓXIMO LANZAMIENTO?

Guitarricadelafuente aprovecha su concierto en Washington para estrenar nueva canción

Guitarricadelafuente sigue envuelto en Spanish Leather Tour y este sábado llevó su show a Washington DC. En su concierto en The Atlatins, el de Benicàssim aprovechó para estrenar una nueva canción que estrenó como Calypso. Todavía no tiene fecha de lanzamiento pero ya puedes escuchar cómo suena.

Guitarricadelafuente, durante el concierto de la gira 'Spanish Leather' en Nueva York.
Guitarricadelafuente, durante el concierto de la gira 'Spanish Leather' en Nueva York. | Agencia EFE

