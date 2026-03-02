Guitarricadelafuente aprovecha su concierto en Washington para estrenar nueva canción

Guitarricadelafuente, durante el concierto de la gira 'Spanish Leather' en Nueva York. | Agencia EFE

Guitarricadelafuente sigue envuelto en Spanish Leather Tour y este sábado llevó su show a Washington DC.

El de Benicàssim llenó The Atlatins en una noche que aprovechó para estrenar nueva canción: Calypso. Todavía no tiene fecha de lanzamiento pero ya puedes escuchar cómo suena.