Guitarricadelafuente aprovecha su concierto en Washington para estrenar nueva canción
Guitarricadelafuente sigue envuelto en Spanish Leather Tour y este sábado llevó su show a Washington DC. En su concierto en The Atlatins, el de Benicàssim aprovechó para estrenar una nueva canción que estrenó como Calypso. Todavía no tiene fecha de lanzamiento pero ya puedes escuchar cómo suena.
Guitarricadelafuente sigue envuelto en Spanish Leather Tour y este sábado llevó su show a Washington DC.
El de Benicàssim llenó The Atlatins en una noche que aprovechó para estrenar nueva canción: Calypso. Todavía no tiene fecha de lanzamiento pero ya puedes escuchar cómo suena.