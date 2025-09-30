Guitarricadelafuente pondrá rumbo al otro lado del charco con su gira mundial
Guitarricadelafuente ha publicado sus próximas fechas con las que pondrá rumbo a Miami como primer destino de su tour. Posteriormente, llevará su música a ciudades como Miami, Ciudad de México, París, Londres, Nueva York, Los Ángeles o Buenos Aires. Un panel de conciertos con el que eleva su Spanish Leather al siguiente nivel.
Guitarricadelafuente viene dispuesto a conquistar el planeta con su Spanish Leather, el último disco del cantante. El intérprete de Full Time Papi ha publicado en sus redes sociales sus próximas fechas por los escenarios de América y Europa. Todo ello, vendrá después de su concierto el 17 de octubre en el Movistar Arena de Madrid.
Fechas 'Spanish Leather Guitarricadelafuente Worl Tour'
- 15 de noviembre - Miami - Rastrillo 305
- 19 de noviembre - Guadalajara - Teatro Cavaret Estudio
- 20 de noviembre - Ciudad de México - Auditorio BlackBerry
- 22 de noviembre - Puebla - Festival Tecate Comuna
- 24 de noviembre - Monterrey - Escenario GNP Seguros
- 30 de enero - París - Élysèe Montmartre
- 31 de enero - Londres - Islington Assembly Hall
- 27 de febrero - Nueva York - Bowery Ballroom
- 28 de febrero - Washington - The Atlantis
- 3 de marzo - Chicago - Loncoln Hall
- 6 de marzo - Los Ángeles - The Roxy
- 7 de marzo - San Francisco - The Independent
- 13 de marzo- Buenos Aires - Lollapalooza Argentina
- 14 de marzo - Santiago de Chile - Lollapalooza Chile
- 19 de marzo - São Paulo - Fabrique
- 21 de marzo - Bogotá - Festival Estéreo Picnic
- 25 de marzo - Lima - TBA
- TBA Benicàssim - SanSan Festival
- TBA Barcelona - Primavera Sound
¿Cuándo salen a la venta sus entradas?
Según ha detallado el artista, estas entradas estarán disponibles el próximo 3 de octubre. Todos los detalles se encuentran en su web oficial.