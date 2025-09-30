Guitarricadelafuente pondrá rumbo al otro lado del charco con su gira mundial | Gtres

Guitarricadelafuente viene dispuesto a conquistar el planeta con su Spanish Leather, el último disco del cantante. El intérprete de Full Time Papi ha publicado en sus redes sociales sus próximas fechas por los escenarios de América y Europa. Todo ello, vendrá después de su concierto el 17 de octubre en el Movistar Arena de Madrid.

Fechas 'Spanish Leather Guitarricadelafuente Worl Tour'

15 de noviembre - Miami - Rastrillo 305

19 de noviembre - Guadalajara - Teatro Cavaret Estudio

20 de noviembre - Ciudad de México - Auditorio BlackBerry

22 de noviembre - Puebla - Festival Tecate Comuna

24 de noviembre - Monterrey - Escenario GNP Seguros

30 de enero - París - Élysèe Montmartre

31 de enero - Londres - Islington Assembly Hall

27 de febrero - Nueva York - Bowery Ballroom

28 de febrero - Washington - The Atlantis

3 de marzo - Chicago - Loncoln Hall

6 de marzo - Los Ángeles - The Roxy

7 de marzo - San Francisco - The Independent

13 de marzo- Buenos Aires - Lollapalooza Argentina

14 de marzo - Santiago de Chile - Lollapalooza Chile

19 de marzo - São Paulo - Fabrique

21 de marzo - Bogotá - Festival Estéreo Picnic

25 de marzo - Lima - TBA

TBA Benicàssim - SanSan Festival

TBA Barcelona - Primavera Sound

¿Cuándo salen a la venta sus entradas?

Según ha detallado el artista, estas entradas estarán disponibles el próximo 3 de octubre. Todos los detalles se encuentran en su web oficial.