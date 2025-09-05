Guitarricadelafuente, protagonista de la primera imagen del rodaje de 'La Bola Negra'

Un piso destartalado. Guitarricadelafuente en pantalón y camiseta de tirantes se sienta en una silla en el centro de la estancia. Mira hacia abajo y en su regazo sostiene una escopeta. De pie junto a él, los directores Javier Ambrossi y Javier Calvo, que vestidos en ropa informal parecen darle indicaciones.

Es la primera imagen de La Bola Negra, la película de Los Javis sobre Federico García Lorca que empezó su rodaje la última semana de agosto en Castil de Carrias (Burgos) y que planea su estreno en 2026.

El cantante de Futuros Amantes se enfrenta a su primer gran proyecto como actor con un plan de rodaje de 12 semanas en distintas localizaciones de Castilla y León, Cantabria, Andalucía y la Comunidad de Madrid y se completará fuera de España.

La cinta, que toma su título de una obra inconclusa de Federico García Lorca, asesinado antes de poder terminarla, narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017). Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, del poeta granadino.

Guitarricadelafuente comparte protagonismo con Miguel Bernardeau, Carlos González, Lola Dueñas y Penélope Cruz, confirmados en mayo en el Festival de Cannes.

Los teorías sobre Rosalía, Guitarricadelafuente y la BSO

La presentación de la primera imagen del rodaje de La Bola Negra llega en un momento en que están disparados los rumores de colaboración de Guitarricadelafuente y Rosalía.

Los dos cantantes empezaron a coquetear en redes hace meses y en el mes de julio, en una entrevista en Vanity Fair, el de Valencia aseguró que colaborar con la catalana sería "un puto sueño". En agosto, la cantante de Omega le respondió utilizando su música para compartir en Instagram las imágenes de su sesión de fotos con Elle.

A esto habría que añadir esta publicación que ambos hicieron de manera simultánea en sus respectivos canales de WhatsApp, una imagen de un caballo alzando las patas delanteras con el texto Indomablesobreimpreso.

¿Será el título de su colaboración? Se preguntaron los fans de Rosalía y Guitarricadelafuente que no tardaron en atar cabos y relacionar a ambos con Los Javis. ¿Será la colaboración el tema principal de la banda sonora de La Bola Negra?

La teoría no es descabellada y, quién sabe, puede que pronto tengamos la respuesta....