Hace 16 años Karol G subió una cover de 'Try sleeping with a broken heart' de Alicia Keys, ahora cantan juntas la canción

Karol G vivió este martes un momento muy especial junto a Alicia Keys.

La cantante colombiana se unió a la estadounidense en un evento para apoyar a su fundación y cantaron juntas Try sleeping with a broken heart, el éxito de Alicia Keys que Karol G cantaba con 19 años en la habitación de su casa de Medellín (Colombia)

"No tengo palabras para describir este momento que me regaló Alicia Keys", apuntó la cantante al compartir en redes sociales el vídeo que hicieron en el camerino. "Pasar de cantar sus canciones en YouTube a cantar junto a ella y verla apoyar nuestra fundación. Es un regalo increíble que la vida me guardó precisamente para este momento".

"He estado preparándome toda mi vida para esto 🥺 y es literal mi realidad... me he preparado toda la vida para vivir los momentos que solo parecían sueños en mi cabeza y que hoy después de tanto se han hecho realidad! Veo este video y el de hace 16 años y no lo creo ❤️‍🩹 Gracias Alicia por tu generosidad … eres una reina !!!!", añade en un comentario de la publicación hecha por Alicia Keys.

Alicia Keys compartió el vídeo en su perfil de Instagram junto a un bonito mensaje para la colombiana: "Cuando descubrí lo mucho que esta canción significaba para ella, fue taaaan bonito. Ese tipo de amor y su historia simplemente se sienten diferentes ✨".