Halsey confirma que está prometida: quién es Avan Jogia, su futuro marido

Hace unos meses se pudo ver a Halsey con lo que parecía un anillo de compromiso, por lo que la cantante, en pleno tratamiento por leucemia y lupus, habría decidido dar un paso más en su relación con Avan Jogia.

Y ahora la artista ha confirmado que es la prometida del actor. Pero, ¿quién es Avan Jogia?

Este actor de 32 años es también cantante. Nació en 1992 en Canadá, y es conocido principalmente por la película A Girl Like Me: The Gwen Araujo Story pero también por la serie juvenil Victorious.

Otros papeles conocidos del actor es como el protagónico en la película Spectacular !.

El artista ha expresado en diversas ocasiones que le ha gustado ser un actor de producciones adolescentes por representar una vida sin complicaciones.

Por otro lado, Jogia también tiene faceta como director, y además es músico: junto a su hermano forma parte de la banda Sanity Ivory. Además, publicó un libro en 2019, Mixed Feelings.

Los inicios con Halsey

La pareja fue vista por primera vez curiosamente en Barcelona en 2023, y poco más de un año después la artista ha confirmado su compromiso.