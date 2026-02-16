El creador de Hannah Montana cuenta cómo eligió a Miley Cyrus: "Cambiamos el personaje por ella"

Hannah Montana fue una de las grandes series que marcó la infancia y adolescencia de muchas personas en los años 2000, siendo en gran medida gracias a la actuación como protagonista de la propia Miley Cyrus.

Su personaje logró conectar con la audiencia gracias a la dualidad en su personalidad: una chica sencilla, divertida y hasta torpe por el día y una estrella del pop carismática de noche. Sin embargo, esta personalidad divertida, espontánea y tan abierta no entraba dentro de los planes originales de su creador, Michael Poryes.

Esto mismo lo ha revelado durante una entrevista por videollamada, donde ha hablado sobre cómo fue el proceso de selección de los personajes de Hannah Montana y su padre.

"Ella simplemente no era lo que estaba escrito, pero fue una gran idea", reveló, añadiendo además que ni siquiera su lectura del papel fue buena. Sin embargo, su personalidad y forma de interpretar el personaje les sorprendió tanto que se vieron casi obligados a elegirla.

"Había algo en ella que te hacía que no pudieras dejar de mirarla. Era algo tan genuino y auténtico que la contratamos sabiendo que íbamos a cambiar el guion para que encajase más con ella", confesó sobre su casting.

Además, confesó que durante todo el proceso de casting fue "muy tenaz", pues envió muchas cintas para tratar de que la eligieran.

La elección de su padre

Quizás algunos no lo sepan, pero en la serie de Hannah Montana, el actor que hacía del padre de la protagonista también era el padre de Miley en la vida real. Su nombre es Billy Ray Cyrus, cantante de country que se hizo famoso por su tema Achy Breaky Heart.

Al igual que en el caso de su hija, tampoco estaban convencidos de querer seleccionarle para el papel, pero tras verle leer el papel junto a su hija, se dieron cuenta de que se complementaban tan bien que Miley lograba brillar incluso más.

"Fue un acontecimiento maravilloso, feliz y lleno de química", comentó sobre las primeras lecturas.