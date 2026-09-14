Harry Styles anuncia un tercer concierto en Madrid: nuevas preventa y venta de entradas
Tras el éxito de la venta de entradas de los conciertos de Harry Styles el 30 y 31 de julio, el Riyadh Air Metropolitano de Madrid anuncia una nueva fecha para acoger al artista en la capital: será el 2 de agosto cuando el cantante actúe por tercera vez en España con su gira Together, Together.
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El éxito de la preventa y venta de entradas de los conciertos de Harry Styles en Madrid han provocado que el artista anuncie una tercera fecha con su gira Together Together en la capital española.
El 2 de agosto es el día escogido para el tercer show del intérprete de Watermelon Sugar en el estadio Riyadh Air Metropolitano, para todos aquellos fans que no hayan conseguido entradas para los otros espectáculos, o que quieran sumar un día más para ver a Styles en directo.
Tal y como ha anunciado Live Nation, el nuevo show programado el 2 de agosto tiene su propia preventa y venta de entradas.
Así será la preventa y venta de entradas para el nuevo concierto de Harry Styles
Al igual que con sus dos primeras fechas anunciadas en España, este tercer concierto tendrá también preventa y venta general, que abrirán el mismo días:
- Preventa AMEX el 16 de septiembre a las 9:00 horas
- Venta general el 16 de septiembre a las 16:00 horas