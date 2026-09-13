¿Qué canciones cantará Harry Styles en Madrid? El setlist de su gira 'Together, Together'

Harry Styles quiere "bailar con todos nuestros amigos" durante los conciertos de su gira Together, Together, que pasará dos noches por el Metropolitano de Madrid los días 30 y 31 de julio de 2027. El tour comenzó el 16 de mayo de 2026 y terminará poco después de sus shows en España, el 28 de agosto de 2027.

El espectáculo ha conseguido buenas críticas de la prensa. The Guardian puntúa el concierto con cuatro estrellas sobre cinco y describe a Styles como "un intérprete genuinamente carismático más allá de su conocida belleza. [...] En un mundo en el que se anima a las estrellas del pop a no asumir ningún riesgo, resulta atractivo estar en presencia de una estrella del pop dispuesta a ir un poco más allá de los límites".

En total, el repertorio está dividido en cinco partes y cuenta con 21 canciones de sus cuatro proyectos: once del álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally. (2026), cuatro de Harry's House (2022), otras cuatro de su disco debut de 2017 y solo dos de Fine Line (2019).

Aunque no faltan éxitos como Sign of the Times, As It Was o Watermelon Sugar, Harry Styles apuesta sobre todo por composiciones de su disco más reciente. Entre ellas, destacan los sencillos American Girls, Aperture y Dance No More, el primer tema del show. La banda interpreta muchas canciones del repertorio en versiones extendidas e inéditas del directo, como ocurre con Are You Listening Yet? o Adore You. Además, el momento más emotivo es la intimidad de Carla's Song con Styles al piano.

Harry Styles en Ámsterdam | Anthony Pham / Getty Images para HS

Setlist de 'Together, Together'

Harry Styles podría cambiar el setlist antes de actuar en Madrid, algo que ya hizo para su residencia de 30 shows en el Madison Square Garden de Nueva York. De momento, este es el repertorio de sus conciertos más recientes:

Acto 1

Dance No More (versión extendida)

(versión extendida) Carolina

Music for a Sushi Restaurant

Cinema

Adore You (versión extendida)

(versión extendida) Watermelon Sugar

Taste Back (con elementos de Born Slippy , de Underworld)

(con elementos de , de Underworld) Sweet Creature (interpretada por las coristas Laura Bibbs y Lorren Chiodo)

Acto 2

The Waiting Game

Satellite (versión extendida)

(versión extendida) Are You Listening Yet? (versión extendida)

(versión extendida) Ready, Steady, Go!

Pop

Season 2 Weight Loss

Acto 3

Kiwi (con elementos de Daft Punk Is Playing At My House , de LCD Soundsystem)

(con elementos de , de LCD Soundsystem) American Girls

As It Was

Acto 4

Carla's Song (versión piano)

(versión piano) Coming Up Roses

Final