Harry Styles, Miss Caffeina, Aitana, The Weekend... 47 éxitos para disfrutar este fin de semana

Easy On Me , Todo De Ti , Cuestión de suerte ... te dejamos los exitazos de los artistas que más gustan a los oyentes de Europa FM. Apunta nuestras recomendaciones en nuestra playlist para este finde de lluvia ¡No te arrepentirás!

Al mal tiempo buena cara. Parece que después de esta tregua de sol, vuelven las lluvias y los fríos polares. Por eso te dejamos los mejores éxitos que suenan en Europa FM, para que te hagas la playlist con todos nuestros hits y disfrutes de una tarde musical en casa este fin de semana.

Directo desde Coachella, Harry Styles se cuela en nuestra lista de éxitos con As It Was, perfecto para revivir el momentazo de su actuación en el festival californiano. Otro que no dejó indiferente a nadie fue The Weeknd, con sus temazos Blinding Lights y Save Your Tears, algunos de los favoritos de nuestros oyentes.

Tras el lanzamiento de su nuevo disco Familia, la cubana Camila Cabello no para de sonar en Europa FM con temazos como Bam Bam ft Ed Sheeran o Don’t Go Yet. Otra que ha conseguido meter dos sencillos en nuestra lista de su último disco es Adele, con Easy on me y Oh My God.

Cuestión de suerte, de Natalia Lacunza; Te pienso a cada hora, de los chicos de DVICIO, Fuerte el aplauso de Miss Caffeina, Clima Tropical de Dani Fernández… Los artistas españoles no paran de reventarlo en nuestra radio y son un must en esta playlist.

No podemos dejarlo atrás Y 23, el nuevo sencillo de Sofía Ellar que lo está petando tanto como Roto y Elegante de Taburete, 10 minutos de Miki Núñez, Berlín de Aitana o A contracorriente de Álvaro Soler y David Bisbal. ¡Los artistas españoles están on fire!

¿Algo de música urbana para terminar? La indiscutible canción del verano que sigue siendo una de la favorita de nuestros oyentes: Todos de ti, de Rauw Alejandro. También podemos visitar Formentera con Aitana y Nicki Nicole o bailar al ritmo de Sigue, el nuevo sencillo de J Balvin junto a Ed Sheeran. Pero si prefieres algo más light, Música Ligera de Ana Mena es tu canción.

¡Dale al play y disfruta de estos exitazos!