Guitarricadelafuente desvela qué aprendió de la Guerra Civil gracias a 'La bola negra': "Todo está muy sesgado"

Guitarricadelafuente interpreta a Sebastián en La bola negra, un joven trompetista homosexual que se ve obligado a unirse al bando nacional si quiere sobrevivir durante la guerra civil española. Al ser su primer papel como actor, el cantante aprendió a ponerse en la piel de un personaje, pero también extrajo algunas enseñanzas históricas gracias a la película.

En una entrevista reciente con ScreenRant, Guitarricadelafuente asegura que la Guerra Civil "fue un momento de la historia de nuestro país que afectó a todo el mundo". "Todo el mundo se vio involucrado. Todos nuestros antepasados tuvieron que vivir ese contexto", asegura.

"Todo es muy amplio y todo está muy sesgado, ¿no?", sigue diciendo sobre lo que aprendió de la historia de España a partir de La bola negra. "Es un tema que, al final, siempre vuelve a surgir. Porque es un fantasma que está ahí y que a todos nos ha tocado de manera muy personal por nuestras familias".

Aparte, Guitarricadelafuente explica que "estaba más familiarizado con los aspectos musicales de ese momento". "Cuando me encargaron hacer la canción original, ya había estado escuchando muchas canciones de la Guerra Civil, un álbum de Rolando Alarcón con canciones populares que se cantaban entonces. Una de ellas era la canción de Lorca, Anda jaleo, que también formaba parte de ese imaginario de canciones que se cantaban en la Guerra Civil", comenta.

A esta misma cuestión también responde Miguel Bernardeau, que en La bola negra interpreta a un soldado republicano: "Yo descubrí mucho. Estudiamos mucho la Guerra Civil y a mí me interesó mucho, me obsesioné un poco. Descubrí que la historia que yo tenía en la cabeza y que me habían enseñado quizás pasaba muy por encima de todos los hechos de la Guerra Civil", comenta.

Sobre actuar por primera vez

En esa misma entrevista, Guitarricadelafuente reflexiona sobre encontrar su voz actoral tras varios años dedicado a la música: "Veía mucha similitud. En el momento en el que tú te subes a un escenario, te puedes permitir interpretar personajes aspiracionales que no puedes ser en tu vida real. Al final, hay un control. Hay unos límites: llegas, bajas y vuelves a tu día a día; y tienes el control. Sentí algo muy liberador en conocer un set por primera vez en el que ese control ya no está en tus manos", cuenta.

Y añade: "Para mí, poder ponerme a la voluntad de Los Javis y ser dirigido por ellos, ver cómo esa relación entre Rafael y Sebastián se desarrolla en esa pequeña habitación, sintiéndolo todo en tus carnes y dejándote llevar por lo que estás viviendo en ese momento porque es la única manera que conocía... fue la única forma en que podía interpretarlo".