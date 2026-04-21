Los herederos de Prince publican un versión inédita de 'With This Tear', canción que cedió a Céline Dion

Hace diez años, el mundo de la música perdió a uno de sus artistas más icónicos, pero hoy la publicación de una grabación inédita de una de sus canciones le ha devuelto un poco a la vida.

El tema With This Tear fue compuesto por el propio Prince, pero jamás se le había escuchado cantarlo, sino que pasó a formar parte de la discografía de Céline Dion, a quien le cedió los derechos el cantante.

Sin embargo, el sueño se ha hecho posible con la publicación de una versión cantada por el artista y publicada por NPG Records y Legacy Recordings. El tema contiene la grabación original de la balada, cantada a piano.

Sus temas inéditos

Esta versión fue grabada en Paisley Park en noviembre de 1991, aunque la versión de Céline Dion se publicó en 1992.

Sin embargo, la grabación ha sido mejorada en una mezcla creada por Chris James, productor nominado al Grammy y que ya había trabajado en otros trabajos de Prince.

Ante esta nueva publicación, aún queda abierta la pregunta sobre si el artista tiene más canciones sin publicar, pues en 2024 se filtró el tema Baby Doll, una colaboración entre Kylie Minogue y Prince.