Céline Dion estrena 'Dansons', su primera canción en francés en diez años

Céline Dion avisó de que estaba a punto de regresar a la música y lo hacía con el anuncio de que daría 16 shows en París.

Sin embargo, la francesa nos ha sorprendido con el estreno de una nueva canción después de tres años sin estrenar nueva música.

Además, el tema, bajo el nombre de Dansons, es el primer tema que lanza en francés en la última década y el vigésimo sexto tema original compuesto y escrito por Jean-Jacques Goldman.

Hay que recordar que Goldman fue el responsable de gran parte de su fama en Francia, pues fue el compositor de su álbum D'Eux.

Resistiendo contra el mundo

Según reveló la cantante, el tema fue escrito y compuesto en 2020, en pleno confinamiento, en un momento en que "el mundo se había detenido y la gente bailaba, confinada en sus casas".

"Seis años después, sin virus, pero sin necesidad de cambiar ni una palabra, el mundo no ha mejorado y seguimos bailando 'sobre el abismo'", expresó.

Y es que la letra es todo un himno de resistencia contra un mundo caótico: "Bailemos para estar y permanecer erguidos / Porque nos lo debemos, por todos los inmóviles / Todos los sin voz, sin ley, porque es inútil / Porque tú y yo, nuestros rostros, nuestros brazos / A pesar de todo, ya que solo podemos bailar de pie".

Este tema viene en un momento clave también en la vida personal de Céline Dion, pues ha regresado a la música tras sufrir las consecuencias del síndrome de la persona rígida.

Letra de 'Dansons' en español

Y los bajos fondos, dejémoslos, volemos, bailemos

Bailemos, cuando el mundo vacila

Sobre un paso, sobre un hilo, con nuestros cuerpos entrelazados

Nuestras manos unidas para olvidar nuestras penas

Que nada nos retenga, que nada nos retenga



Bailemos, por encima de los grandes vacíos

Que nuestros alientos nos guíen

Los cuerpos al unísono, tocad violines

Bailemos, esta noche hay baile en medio de las estrellas

Contra viento y marea, dulce encuentro

Flotemos, frente contra frente

Copos en el horizonte, copos en el horizonte



Bailemos para estar y permanecer erguidos

Porque nos lo debemos, por todos los inmóviles

Todos los sin voz, sin ley, porque es inútil

Porque tú y yo, nuestros rostros, nuestros brazos

A pesar de todo, ya que solo podemos bailar de pie

Bailemos, inventemos nuestros vértigos

Antes de quedarnos inmóviles, cuando el universo es hostil

Un idilio, una isla

Bailemos por encima de los abismos, en las aristas de las cimas

Giremos, ya que el mundo ya no gira bien