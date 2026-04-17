Céline Dion estrena 'Dansons', su primera canción en francés en diez años
La francesa ha contado con el cantante y compositor Jean-Jacques Goldman para la escritura y composición de este tema, con quien ya había colaborado en más de veinte ocasiones. Céline Dion llevaba sin publicar un tema original desde 2024, por lo que este supone su regreso a la música.
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Céline Dion avisó de que estaba a punto de regresar a la música y lo hacía con el anuncio de que daría 16 shows en París.
Sin embargo, la francesa nos ha sorprendido con el estreno de una nueva canción después de tres años sin estrenar nueva música.
Además, el tema, bajo el nombre de Dansons, es el primer tema que lanza en francés en la última década y el vigésimo sexto tema original compuesto y escrito por Jean-Jacques Goldman.
Hay que recordar que Goldman fue el responsable de gran parte de su fama en Francia, pues fue el compositor de su álbum D'Eux.
Resistiendo contra el mundo
Según reveló la cantante, el tema fue escrito y compuesto en 2020, en pleno confinamiento, en un momento en que "el mundo se había detenido y la gente bailaba, confinada en sus casas".
"Seis años después, sin virus, pero sin necesidad de cambiar ni una palabra, el mundo no ha mejorado y seguimos bailando 'sobre el abismo'", expresó.
Y es que la letra es todo un himno de resistencia contra un mundo caótico: "Bailemos para estar y permanecer erguidos / Porque nos lo debemos, por todos los inmóviles / Todos los sin voz, sin ley, porque es inútil / Porque tú y yo, nuestros rostros, nuestros brazos / A pesar de todo, ya que solo podemos bailar de pie".
Este tema viene en un momento clave también en la vida personal de Céline Dion, pues ha regresado a la música tras sufrir las consecuencias del síndrome de la persona rígida.
Letra de 'Dansons' en español
Y los bajos fondos, dejémoslos, volemos, bailemos
Bailemos, cuando el mundo vacila
Sobre un paso, sobre un hilo, con nuestros cuerpos entrelazados
Nuestras manos unidas para olvidar nuestras penas
Que nada nos retenga, que nada nos retenga
Bailemos, por encima de los grandes vacíos
Que nuestros alientos nos guíen
Los cuerpos al unísono, tocad violines
Bailemos, esta noche hay baile en medio de las estrellas
Contra viento y marea, dulce encuentro
Flotemos, frente contra frente
Copos en el horizonte, copos en el horizonte
Bailemos para estar y permanecer erguidos
Porque nos lo debemos, por todos los inmóviles
Todos los sin voz, sin ley, porque es inútil
Porque tú y yo, nuestros rostros, nuestros brazos
A pesar de todo, ya que solo podemos bailar de pie
Bailemos, inventemos nuestros vértigos
Antes de quedarnos inmóviles, cuando el universo es hostil
Un idilio, una isla
Bailemos por encima de los abismos, en las aristas de las cimas
Giremos, ya que el mundo ya no gira bien