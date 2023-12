Las hermanas de Stella Maris no son las únicas: todos los grupos de música que salen de la ficción

Stella Maris y la serie de la que salen, La mesías, han irrumpido en la cultura con la fuerza de lo quien impacta en las retinas del público para quedarse a vivir en la memoria. No contentas con eso, las hermanas Puig Baró han cruzado la pantalla para caer de pie en el cartel del festival Primavera Sound 2024 en Barcelona, uno de las citas musicales más internacionales del país.

Al hilo de la noticia, que ha dejado boquiabierto a más de uno, nuestra corresponsal musical de Cuerpos especiales, Alba Cordero, ha hecho un valioso recap de los grupos que, a lo largo del cine de los últimos años, han nacido en la ficción. Y no son pocos.

Stella Maris, de 'La mesías'

"Querido creyente, querido seguidor: ¡hola!". Por si a alguien todavía no le habían llegado, las hermanas de Stella Maris son parte del elenco de la última serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi, La mesías.

La entrega de siete episodios cuenta una historia oscura que aborda temas como la superación del trauma, la fe como herramienta para llenar el vacío y el arte como única vía de escape del terror. "Cantarás para salvarte" es uno de los eslóganes del tráiler oficial.

Así, Aina, Cecilia, Julia, Neus, Beth y Nora son los seis nombres ficticios de las actrices Cristina Rueda, Amaia Romero, Mabel Olea, Valeria Collado, Ania Guijarro y Sara Roch -respectivamente- que protagonizan el grupo.

STELLA MARIS - Stella Maris

Suma Latina, de 'La llamada'

Es la primera obra audiovisual de los Javis, también directores de La mesías. Así que se podría decir que las amigas que en La llamada forman el grupo Suma Latina son primas lejanas de las hermanas Puig Baró. El origen de su nombre es la suma de sílabas significativas en la trama: Su, de Susana (encarnada por Anna Castillo), Ma, de María (interpretada por Macarena García), y Latina de electrolatino, el género que conquista el musical y la película.

Suma Latina es el nombre de la productora que, a raíz de La llamada, fundaron los directores, y que ahora se llama Suma Content.

Lo hacemos y ya vemos

Los Happiness, en un anuncio

El grupo de música español ficticio nació en 2006 a raíz de una campaña publicitaria para MTV España. Con su inolvidable canción Amo a Laura, (...pero esperaré hasta el matrimonio), dos chicos y dos chicas "con aspecto catoliquísimo" se hicieron virales antes de que existiese la palabra viral y todo el mundo creyó que era cierto, en vez de una campaña publicitaria.

Un temazo compuesto por Guille Milkyway, del grupo La Casa Azul, en el que vimos aparecer por primera vez a la reconocida presentadora Lara Álvarez, que formó parte del grupo musical.

Los Happiness - Amo a Laura

Stillwater, en 'Casi famosos'

La típica cinta que cuenta lo que le pasa a un grupo de música que se va de gira. Sobre eso, sobre escribir música y sobre ser fan va la película Casi famosos, en la que Stillwater, la banda protagonista, se pasa medio filme dentro de una furgoneta, girando por el mundo.

Fever Dog - Stillwater - Music Video

The Weird Sisters, en 'Harry Potter y el cáliz de fuego'

La cuarta entrega de la saga de magia más famosa del mundo, la de Harry Potter, vino con regalo musical. En Harry Potter y el cáliz de fuego nos encontramos con una película de instituto llena de "hormonas y bailes de navidad" que incluye hasta su propia banda sonora, compuesta por The Weird Sisters, una banda interpretada por miembros de las rockeras Radiohead y Pulp.

The Weird Sisters - Do The Hippogriff

Marty McFly, en 'Regreso al futuro'

Uno de los rostros del cine internacional es el que da vida a Marty McFly, protagonista de las películas de Regreso al futuro. En una de ellas, el personaje inventa el rock and roll y Marvin Berry llama a su primo Chuck para contarle el nacimiento del género en el año 55.

Marty toca la Guitarra eléctrica al ritmo de Rock and Roll en 'Regreso al Futuro'.

Phoebe Buffay, en 'Friends'

La ficción no solo acoge a bandas, también le hace hueco a inolvidables solistas como Phoebe Buffay, que en la mítica sitcom Friends, un icono del género de humor en la historia del audiovisual, conquistó a todos con su Smelly Cat, banda sonora de muchas vidas.

Phoebe Buffay - Smelly Cat

Robin Sparkles, en 'Cómo conocí a vuestra madre'

Considerada la sucesora de Friends, Cómo conocí a vuestra madre siguió el legado de la televisión estadounidense con una comedia protagonizada por cinco amigos, entre ellos, la canadiense Robin Sparkles, sobre quien se descubre, avanzada la serie, que fue una estrella del pop adolescente en su país antes de llegar a Nueva York.

Robin Sparkles - Let's Go To The Mall [FULL HD

