Los hijos de Manuel Carrasco y el videoclip del que son protagonistas

Manuel Carrasco y Almudena Navalón se conocieron en 2013, cuando la periodista lo entrevistó en un programa de Atresmedia con motivo del lanzamiento de Confieso que he sentido, el álbum que acababa de lanzar en ese momento.

Como si de una película romántica se tratase, la chispa del amor surgió en ese mismo instante y continúa a día de hoy. La pareja se dio el 'sí, quiero' en 2018 y un año antes, en 2017, Almudena dio a luz a su primera hija, Chloe. Tres años después de su nacimiento llegó el pequeño de la familia, Manuel Gael, que nació en 2020.

Chloe, la admiradora más exigente de Manuel Carrasco

Con solo cinco años, Chloe ya ha dejado claro que siente la misma pasión por la música que su padre. Cuando tenía tres,, Carrasco compartió un vídeo de la pequeña tocando el piano en casa, mientras cantaba una canción. A pesar de que todavía no tiene conocimientos técnicos, la niña se mostró de lo más contenta sentada frente al instrumento.

Más recientemente, la pequeña se coló por sorpresa en un vídeo de Instagram de su padre. Precisamente mientras interpretaba Coquito, canción que lanzó en septiembre y que está dedicada a sus hijos. "Poniéndome serio para grabar y apareció…Y claro tuve que invitar a mi única espectadora…", escribió junto al tierno vídeo.

Y observar tan de cerca a su padre, también le permite a Chloe ser una crítica de lo más exigente. Así lo explicó el propio artista durante una de sus visitas a El Hormiguero, revelando una divertida anécdota con la pequeña.

"El otro día puse el DVD de mi concierto en el Wanda y estaba mi niña al lado y empezó a verlo", arrancó Carrasco. "Entonces, cuando acabó la canción le dije '¿te ha gustado?', y me dijo 'esta canción no la has cantado bien'. Pero es que después le pregunté por la siguiente y me dijo 'esta tampoco", continuó provocando la risa de todos los presentes en el plató.

El pasado mes de junio, con el motivo del quinto cumpleaños de Chloe, Almudena le dedicó unas preciosas palabras a su hija en redes sociales. "Hace ya cinco años que te vimos por primera vez. En nuestra familia te dicen 'ese milagrito que llegó a nuestras vidas' y es lo que eres. Eres tan parte de mí, tan parte nuestra…No te puedo querer más, mi pequeña. Felicidades hoy y siempre. El tiempo vuela y me hace ver la vida a través de tus ojos y de todo tu ser. Los papis te aman", escribió Almudena junto a varias fotos de la fiesta de cumpleaños.

Manuel Jr, el regalo que llegó en pandemia

El 10 de marzo de 2020, cuatro días antes de que se declarase el Estado de Alarma por la pandemia de la Covid-19, Almudena dio a luz a Manuel Gael, el segundo hijo de la pareja. "Llegaste para iluminarnos la oscuridad que estaba por llegar", escribió la periodista en una publicación con motivo del primer cumpleaños del pequeño.

A pesar de que la pareja no suele compartir muchas fotos en las que se vea las caras de sus hijos, Almudena publicó una de Manuel Jr junto a su padre, y la mayoría de usuarios se dieron cuenta de que el pequeño había heredado uno de los rasgos más característicos del cantante: su hoyuelo en la barbilla.

Chloe y Manuel Jr, los protagonistas de 'Coquito'

El pasado mes de septiembre Manuel Carrasco lanzó Coquito, su tema más tierno. "Esta canción tiene su alegría, el sentimiento bonito y profundo que se derrama y no se explica, es una sonrisa que parte de la suya, tan inigualable", explico Manuel con el lanzamiento del tema, añadiendo: "Es la vida que toma sentido en un puñado de arena al aire, son los churretes del pasado que vuelven, es la excusa para un te quiero infinito donde poder reescribir a cada paso una canción por cada gesto".

Si bien esta canción la escribió para su segundo hijo —"coquito" es como lo llama cariñosamente—, finalmente se la ha dedicado a Chloe también: "Es su canción y también la de ella y la de quien la quiera para si".

De hecho, el videoclip está repleto de imágenes caseras de los dos pequeños junto a sus padres, combinadas con planos del artista en la playa.

Cuando Almudena se quedó embarazada de Chloe, Manuel le compuso a su futura hija Desde aquí al otro lado, una canción en la que reflejó todos los sentimientos que le provocó saber que se iba a convertir en padre por primera vez.

LETRA DE 'COQUITO', DE MANUEL CARRASCO

Qué bonito es verte cariño mío

Qué bonito sueñas entre suspiros

Qué bonito amarte, sentir y besarte

Es tocar el cielo al respirarte

Qué bonito es verte cariño mío

Qué bonito sueñas entre suspiros

Qué bonito amarte, sentir y besarte amor

Eres un coquito mío

No lo sabes pero tienes la verdad

Eres todo desafío

Aprendiendo a cada pasito que das

Eres un coquito mío

Amor puro sin palabras

Quien pudiera ser charquito

Donde se mojen tus pies

Y deja que te muerda otra vez

Y deja que te riña otra otra vez

Y deja que sea lienzo en tu color

Y deja que te cante tu canción

Y deja que te bese otra vez

Y deja que me empape de tu ser

Y deja que me suba a tu vagón

Que no quiero que crezcas

No quiero que crezcas, no

Eres un coquito mío

Malabares con un trocito de pan

El columpio que perdimos

El vaivén que nos devuelve a la verdad

Y es que este amor infinito

Es el gallo en la mañana

Cosquillitas en la cama

Entre un gato y un ratón

Y deja que te muerda otra vez

Y deja que te riña otra otra vez

Y deja que sea lienzo en tu color

Y deja que te cante tu canción

Y deja que te bese otra vez

Y deja que me empape de tu ser

Y deja que me suba a tu vagón

Que no quiero que crezcas

No quiero que crezcas, no

Mira cariño, no dejo de sentirlo

Mira cariño, ya me tienes contigo

Duerme, oh duerme

Qué bonito es verte cariño mío

Qué bonito sueñas entre suspiros

Qué bonito amarte, sentir y besarte

Es tocar el cielo al respirarte

Y deja que te muerda otra vez

Y deja que te riña otra otra vez

Y deja que sea lienzo en tu color

Y deja que te cante tu canción

Y deja que te bese otra vez

Y deja que me empape de tu ser

Y deja que me suba a tu vagón

Que no quiero que crezcas

No quiero que crezcas, no

Y deja que te muerda

Deja que te riña

Y deja que te cante

Deja que te diga otra vez, otra vez

Y deja que te bese otra vez

Otra vez, otra vez

Mi amor, que no quiero que crezcas

No