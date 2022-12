La historia de 'Cómo te atreves', la exitosa canción del grupo colombiano Morat

Una canción que les cambió la vida por completo y que no se esperaban. Cómo te atreves fue el tema con el que la banda colombiana Morat estrechó lazos con España.

La canción se lanzó en el año 2015: empezó sonando en las radios nacionales y terminó convirtiéndose en un himno al desamor que se grita a pleno pulmon en las noches de fiesta.

Los chicos de Morat son expertos en hacer canciones de amor pero, sobre todo, de desamor. Cómo te atreves es un tema dedicado a esa persona que ya no está en tu vida y que intenta volver a ella, pero ya no te hace bien.

La canción comienza haciendo referencia a que es natural acordarse de esa persona especial con la que compartes tantos recuerdos.

"Hoy me pregunto qué será de ti

Te tuve cerca y ahora estás tan lejos

Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible

Es imposible"

Pero que perderla fue un error imperdonable que ya no se puede subsanar.

No me perdono, sé que te perdí

Pero expiraron los remordimientos

Fui dictador y el no dejarte ir

Debió haber sido mi primer decreto

También hace referencia al paso de tiempo y el contacto cero, el mejor aliado a la hora de olvidar a alguien.

Cuatro años sin mirarte

Tres postales y un bolero

Dos meses y me olvidaste

Y ni siquiera me pensaste

Un 29 de febrero

Y que, con el tiempo, cada cual termina rehaciendo su vida.

Andan diciendo por la calle

Que solo le eres fiel al viento

El mismo que nunca hizo falta

Para levantar tu falda

Cada día de por medio

Pero no es justo intentar volver a prender la llama y ver si arde.

¿Cómo te atreves a volver? (oh-oh)

A darle vida a lo que estaba muerto

La soledad me había tratado bien

Y no eres quien para exigir derechos

¿Cómo te atreves a volver? (oh-oh)

Y a tus cenizas convertir en fuego

Hoy mis mentiras veo caer

Que no es verdad que te olvidé

¿Cómo te atreves a volver?

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-ooh (oh-oh)

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh (no, no, no)

En estos versos Morat refleja las idas y venidas después de una ruptura, además de las falsas esperanzas y los sentimientos encontrados.

¿Por qué volviste si te vas a ir?

Tantas mentiras que al final no veo

Nunca fui bueno para distinguir

Al fin y al cabo, siempre me las creo

Cuatro vidas me juraste

Tres "te odio" y un "te quiero"

Dos consejos para darte

Prefiero ser un cobarde

Que olvidarte de primero

Andan diciendo por la calle (andan diciendo por la calle)

Que solo le eres fiel al viento (que solo le eres fiel al viento)

El mismo que nunca hizo falta

Para levantar tu falda

Cada día de por medio

Finalmente, hablamos de un corazón resignado acostumbrado a que jueguen con él pero que ha conseguido salir con vida.

¿Cómo te atreves a volver?

Me hiciste daño pero sigo vivo

Contigo yo me acostumbré a perder

Mi corazón funciona sin latidos (¡no!)

¿Cómo te atreves a volver? (¿cómo te atreves a volver?; oh-oh)

Y a tus cenizas convertir en fuego (en fuego)

Hoy mis mentiras veo caer

Que no es verdad que te olvidé

¿Cómo te atreves a volver? (¡oh!)

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh (¿cómo te atreves a volver?; oh-oh)

(¿Cómo te atreves a volver?) oh-oh-oh-ooh, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh (no, no, no)