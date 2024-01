La historia de la maqueta de Estopa, las canciones que los hermanos Muñoz grabaron antes del disco 'Estopa'

En el otoño de 1999 los hermanos Muñoz, los Estopa, lanzaron su primer disco —titulado con el nombre del grupo, Estopa— y, aunque ellos ni lo pudiesen sospechar mientras lo componían, ese trabajo supuso un punto y aparte en la historia de la música española.

Su primer sencillo, Suma y sigue, hubiese pasado con más pena que gloria entre el público si no hubiese sido por el éxito del segundo, La raja de tu falda, el revulsivo que colocó la rumba costumbrista de David y José Muñoz en el primer puesto de la listas de éxitos.

"Cosas de la discográfica, eligieron esa como sencillo. Nosotros creíamos que debía ser La raja de tu falda o Tu calorro, pero dijeron ‘no, eso es lo que haría todo el mundo”, explicaron en una entrevista sobre la razón de la elección de esa canción para presentar el disco.

Después llegaron El del medio de los Chichos, Me falta el aliento y Como Camarón para consagrar el fenómeno Estopa. De ese primer álbum vendieron más de 1.200.000 copias y aún hoy tienen el récord de firmar el disco debut que más ha vendido en nuestro país.

A medida que sus canciones conseguían enganchar, más gente aspiraba a conocer las versiones originales de la maqueta que cientos de personas decían haber escuchado, con letras menos comerciales y políticamente incorrectas, de las que se aseguraba que eran aún mejores. El boca oreja lo hizo todo: la leyenda de la maqueta de Estopa había nacido.

La maqueta que corrió de mano en mano

Los hermanos Muñoz trabajaban en la fábrica de Seat de Cornellá cuando comenzaron a tocar por los bares de la zona, además de ganar el concurso de cantautores del barrio de Horta-Guinardó con la canción Luna lunera. Fue en esa época cuando, primero, en casa de su amigo Jordi y, después, con su amigo Emilio y el primo de éste, decidieron ir grabando temas en una maqueta que llegó a tener 36 canciones. “Fue por etapas, entre 1994 y 1999, más o menos”, recordaban en una entrevista.

Fue su círculo cercano —tíos, primos, amigos…— el que se encargó de mover esa maqueta en forma de casette o de fichero P2P y, antes de que los primeros temas de Estopa comenzasen a sonar en todos lados, cientos de personas ya los conocían y los tarareaban. “Se hizo viral sin que Internet fuera lo que es hoy en día: no había ningún tipo de herramientas para difundir masivamente, como WhatsApp, pero se hizo viral”, aclaraba José en esa misma charla.

Doce de las cuarenta canciones de ese proyecto conformaron el primer disco del dúo barcelonés y, cuando se trabajó en ellas comercialmente, se decidió retocar algunas letras que podían ser interpretadas como apología de la droga.

Es vox pópuli que en Como Camarón se transformó “esa del segundo que vende cocaína” por “que vende cosa fina". Aunque el cambio más contundente se realizó en el tema El del medio de los Chichos. En ella hay una estrofa que dice: “El del medio de Los Chichos me ha pedío' dos favores: que sea su mensajero y una canción de colores. Me ha dicho que abra las puertas, que abra también los balcones y que cante esta rumbita pa' alegrar los corazones". Pero la original era: "El del medio de Los Chichos me ha pedío' dos favores: una rumba pa' cantarla y un caballo de colores; me ha dicho que me lo chute pa' quitarle los dolores".

En 2019, para celebrar el veinte aniversario de su primer disco, se lanzó una reedición de ese trabajo debut que por primera vez incluía la maquetas.

Y la leyenda se convirtió en mito

Tras ese primer álbum, quedaron 24 canciones inéditas que los hermanos Muñoz han ido rescatando, de dos en dos, en sucesivos discos hasta el recopilatorio acústico Esto es Estopa, de 2014, y en el que incluyeron Ahora y Rumba triste.

Aún quedan 19 temas —Escucha princesa, Incendio, Mi cama, Me pierdo en tu foto, Més vi, Miriam, Sentir diferente, FoIIarte y Feliz, entre ellas— de los que no se sabe qué pasará, pero los de Cornellá no cierran la puerta a que formen parte de trabajos futuros. “Eso sí, son letras muy duras compuestas en otra época y habría que explicar que esos éramos nosotros hace 25 años, no ahora”, puntualizaban en El Confidencial.

Porque es verdad que ha pasado más de cuarto de siglo desde aquel experimento en el que David y José no pusieron excesivas esperanzas y el trabajo sigue rodeado de un halo místico al que los seguidores del dúo no dejan de venerar. Ahora es más fácil acceder a aquella famosa maqueta; eso sí, en Spotify no se encontrará.