La historia de 'Sobreviviré', la canción de Mónica Naranjo que es una versión de un tema de 1972

Sobreviviré es y siempre será Sobreviviré, pero también es Fiume Azurro.

Mónica Naranjo cogió prestada la canción de Mina Mazzini y grabó su propia versión para su tercer disco, Minage. El álbum es, de hecho, un completo homenaje a la carrera de la diva italiana, de la que se quedó prendada cuando tenía 15 años.

"La descubrí cuando vi un programa de televisión que hacía recuento sobre los grandes artistas de la RAI. En ese momento me vuelvo loca porque no solo veo a una mujer con una gran voz, sino también con una gran personalidad encima de un escenario", contó la artista sobre su admiración a Mina.

Un exitazo del año 2000 que marcó un antes y un después en la carrera de la Pabtera de Illescas, que desde entonces es una de las voces más prodigiosas de la música en español.

Su pelo bicolor, sello de identidad por aquel entonces, formaba parte de una estrategia de transformación como personaje. "Necesitaba cambiar de look. Dentro de lo que rodea el concepto Mina, se encierra toda una metamorfosis, una evolución no solo musical y vocal, también estética", contó. Todo estaba relacionado. Desde las letras hasta la estética, que aunque era diferente, comunicaba (y provocaba) con el mismo poder con el que la italiana lo había hecho años atrás.

Hasta el título del álbum es un guiño al nombre de la italiana, que este mes de marzo cumplirá 84 años. "Minage es un disco que reúne las 9 canciones que más han marcado mi vida a lo largo de estos últimos 11 años y están cantados por la misma intérprete, Mina. Cuando terminé el disco pensé ponerle Minage (menage, palabra francesa) porque lo que significa es un conjunto de cosas y cambiamos la 'e' por 'i'", dijo.

Sobreviviré es una versión de Fiume Azzurro y en la producción trabajó Massimiliano Pani, hijo de Mina, cuya carrera es inconmensurable. "He recorrido cielo y tierra para encontrarme con un repertorio de 143 discos… Los tengo todos. Como dicen los italianos 'estoy minada' y a mucha honra", aseguraba Naranjo en aquellos años. Phil Manzanera y Bryan Rawling también formaron parte de la producción de esta versión.

El tema original, publicado en 1972, forma parte del decimosexto ―¡decimosexto!― álbum de Mina, Cinquemilaquarantatre. De este trabajo se popularizó en el país transalpino la canción Parole, Parole, por lo que Fiume Azurro pasó un tanto desapercibido.

La canción encierra un mensaje de resistencia, fortaleza y poder frente a la adversidad. Con el tiempo se convirtió en un himno LGTBI, ya que su letra puede compararse con un canto a la libertad y la importancia de mostrarse sin corazas.

La traducción de la letra del italiano al español no es, ni mucho menos, exacta. Naranjo le dio ese giro dramático y reivindicativo que la convirtió en un hit en España: "Taciturna me hundí en aquel bar / Donde un ángel me dijo al entrar / Ven y elévate como el humo azul / No sufras más, amor / Y desgarrándome, algo en mi vida cambió / Sobreviviré / Buscaré un hogar / Entre los escombros de mi soledad".

En la original, Mina canta: "Ven y elévate como el humo azul / No sufras más, amor / Y desgarrándome, algo en mi vida cambió"

Fiume Azzurro fue compuesta por Luigi Albertelli y Enrico Riccardi tres años después de que ganaran en el Festival de San Remo con Zingara.