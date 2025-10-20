Rosalía confirma el estreno de su cuarto disco: 'LUX' llegará el 7 de noviembre | www.rosalia.com

Ha llegado el anuncio que todos hemos estado esperado: LUX, el cuarto disco de Rosalía, llegará el 7 de noviembre. Tras el preludio de este anuncio con una convocatoria a través de redes sociales, Rosalía se ha dirigido hacia la plaza de Callao para hacer su anuncio más importante.

El proyecto se confirma como su cuarto disco después de que en su web ya aparezca la preventa de este proyecto discográfico que saldrá el 7 de noviembre.

Las redes sociales ya dieron el aviso antes de que la propia cantante lo hiciera. Pop Base y la cuenta fan @RosaliaInfo_ES, se hicieron eco de una imagen con la que alertan del lanzamiento del nuevo disco de Rosalía.