TINI anuncia una tercera fecha en el Movistar Arena de Madrid con el 'FUTTTURA TOUR'

Setlist de 'FUTTTURA' de TINI: todas las canciones que canta en concierto

¡Buenas noticias! TINI añade una nueva fecha para el FUTTTURA TOUR en España.

La argentina había anunciado seis conciertos en España, dos de ellos en Madrid, pero ahora ha añadido una fecha más para el 28 de febrero de 2027.

¡Pero date prisa, que vuelan!

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

Las entradas para el FUTTTURA TOUR han salido en venta general este miércoles 4 de marzo a las 17:00 horas, por lo que ya puedes hacerte con tu entrada.

Antes, a las 12:00, ha empezado la preventa de Ticketmaster.

Cómo comprar entradas para 'FUTTTURA TOUR'

Para no perderte esta experiencia inigualable que ha preparado TINI, puedes comprar tu entrada a través de Ticketmaster.

Para las fechas en el Movistar Arena de Madrid, también se pueden conseguir entradas en la web movistararena.es y baila.fm. Por su parte, para los conciertos del Roig Arena de Valencia es posible adquirir localidades a través de la página web del recinto.

Precios de las entradas para ver a TINI

Tras el inicio de la preventa, los seguidores de TINI han compartido los costes de las entradas en redes sociales:

Pista : 103,50 €

: 103,50 € Asiento Reservado Grada : 57,50 €-172,50 €

: 57,50 €-172,50 € Asiento Reservado junto Pasillo: 74,70 €-189,80 €

Asiento Reservado Grada-Visibilidad Reducida: 69,10 €-92,00 €

- Entradas VIP :