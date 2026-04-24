Íñigo Quintero, el cantante del éxito 'Si no estás' que versionó Damiano David

Íñigo Quintero tuvo un gran golpe de suerte gracias a las redes sociales y consiguió que en 2023 se viralizara tanto una canción que llegó al número 1 no solo en España, sino en otros países de Europa.

Íñigo Quintero llegó a lo más alto con tan solo una canción: Si no estás. Y el artista pasó en 2023 de ser un desconocido a brillar con un hit que, además de en España, alcanzó el éxito por toda Europa.

Desde joven, Quintero mostró interés por la música y empezó a tocar el piano, pero lo que no esperaba era darse a conocer a nivel internacional a los 20 años y gracias a un fenómeno viral que ocurre en escasas ocasiones.

Este cantante y compositor nació en A Coruña en 2001 y, gracias a pertenecer a una generación que ha podido desarrollar y plasmar su talento a través de redes sociales, dio con la clave para alcanzar la cima durante un tiempo.

El éxito de 'Si no estás'

Si no estás es una canción que comenzó a circular en redes sociales hasta convertirse en un éxito global. El tema alcanzó el número uno en Spotify en varios países y llegó incluso a liderar el ranking mundial de la plataforma, algo extremadamente raro para un artista español emergente.

Más allá del éxito puntual, su música destaca por un enfoque íntimo y emocional. Sus letras suelen tener un tono introspectivo, abordando temas como la fe, el amor, la pérdida o la identidad personal. Es quizás aquí donde recae la clave del hit: una canción que abrazó a una generación con valores fijos.

Y es que un aspecto interesante de Íñigo Quintero es la influencia de su espiritualidad en su obra. Algunas de sus canciones contienen referencias religiosas o reflexiones existenciales, lo que aporta una dimensión poco habitual dentro del pop actual, aunque a raíz de Quintero más artistas jóvenes han cogido este camino.

Sin embargo, este éxito de la noche a la mañana no fue tan bien recibido por Íñigo Quintero. Así nos lo contó en una entrevista con Europa FM: "En el momento en el que explota toda esta canción hace dos años no es un momento que recuerde como muy bien. Fue un momento complicado".

"Imagínate que de un día para otro pasas de ser un completo desconocido a que la gente hable de ti", defendió. Sin embargo, la clave para gestionar esto fue refugiarse en su gente y en su familia. Con todo ello, Íñigo contó en 2025 que se encuentra "más adaptado" y "estabilizado".

La versión del éxito en la voz de Damiano David

En septiembre de 2025, Damiano David sorprendió en el Movistar Arena con su propia cover de Si no estás, sorprendiendo a todos los presentes por la elección del tema. Y su actuación no tardó en volverse viral.

"Esa misma noche me iba a ir a la cama y me llegó un whatsapp del grupo que tengo con mi equipo", contó Quintero en Europa FM. Ya fue entonces cuando el cantante se metió en redes sociales para averiguar más de lo que pasó, sorprendido.

Un primer disco en 2025

Si no estás acabó formando parte del primer EP de Íñigo Quintero, No es solo música, pero no fue hasta 2025 cuando vio la luz El Sitio de siempre, su disco debut.

"Un disco no se saca siempre y menos el primer disco. Yo creo que el primero es el que más ilusión me hace", nos contó en mencionada entrevista con Europa FM con el estreno del que se convirtió en su primer álbum.

"El Sitio de siempre es el sitio que cada uno tendrá el suyo, y ya no solo un sitio físico, sino unas personas que te hacen sentir en casa, también un sitio, un momento y cada canción habla de esas cosas", explicó el artista.

Desde el lanzamiento de su primer hit, Íñigo Quintero se subió a los escenarios para no bajarse, con diversas giras y conciertos en festivales que lo han acercado más al público.