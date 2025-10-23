Íñigo Quintero confiesa cómo vivió su salto a la fama tras hacerse viral con 'Si no estás': "Fue un momento complicado"

Íñigo Quintero es uno de esos artistas que transmiten tranquilidad nada más llegar. El joven de 23 años, natural de A Coruña, marca un punto de inflexión en su carrera musical.

Este 24 de octubre llegará El Sitio de Siempre, un lanzamiento con el que el artista cierra el ciclo con Si no estás, tema que le llevó a lo más alto en plataformas digitales. "Un 24 de octubre de hace dos años fue cuando una canción mía llegó al número uno, entonces ya habíamos decidido la fecha" ha revelado el artista en los micrófonos de Europa FM.

Con la llegada del que será el primer disco de su carrera, Íñigo Quintero ha confesado sus emociones más sinceras ante este lanzamiento. "Un disco no se saca siempre y menos el primer disco. Yo creo que el primero es que más ilusión me hace", ha expresado.

La habilidad de Íñigo Quintero para volcarse con su música es excepcional. Trabajar en sus temas a la par que cumplir con sus compromisos con los escenarios ha sido todo un reto. "Es verdad que estar de gira, de viaje y hacer un disco es una cosa que no se lleva muy bien, pero bueno, en verano pude descansar (…) y lo dejamos más tranquilo para poder terminar el disco, grabar las canciones, entonces sí que teníamos un pensado un poco eso", ha detallado el intérprete de Despedida.

Para asentar este nuevo sonido ha sido clave Paco Salazar, productor que ha estado detrás de discos comoLa Jauría de Dani Fernández yHecho En Tiempos De Paz de Viva Suecia. Íñigo lleva trabajando con el producto manchego desde hace casi dos años, a quien considera "una suerte increíble" y lo define como "lo mejor de este país".

El universo visual detrás de 'El Sitio de siempre', un guiño a sus raíces

Muchas veces, para saber hacia donde uno se dirige, tiene que saber de dónde viene. Íñigo Quintero cumple con esta premisa a la perfección. Con la portada de su nuevo disco le vemos en la inmensidad de un paraje verde que se corresponde a su pueblo. "La estética del disco es todo en Galicia" ha confirmado el artista. Un concepto con el que apela a sus raíces, a su gente y todo aquello que le hace sentir en casa.

Esta imagen se plasma también en las historias que se corresponden con el disco: "El Sitio de siempre es el sitio que cada uno tendrá el suyo, y ya no solo un sitio físico, sino unas personas que te hacen sentir en casa, también un sitio, un momento y cada canción habla de esas cosas".

Íñigo Quintero, sobre su salto repentino a la fama

En 2023, la vida de Íñigo Quintero dio un giro de 360 grados gracias a la viralidad de su gran tema, Si no estás. Sin embargo, el cantante ha revelado las sombras tras llegar a la cúspide del éxito en tiempo récord.

"En el momento en el que explota toda esta canción hace dos años no es un momento que recuerde como muy bien. Fue un momento complicado. Imagínate que de un día para otro pasas de ser un completo desconocido a que la gente hable de ti" ha afirmado. Sin embargo, la clave para gestionar esto fue refugiarse en su gente y en su familia. Con todo ello, Íñigo ha asegurado que se encuentra "más adaptado" y "estabilizado".

La reacción de Íñigo Quintero a la versión de 'Si no estás' de Damiano David

El pasado mes de septiembre, Damiano David sorprendió en el Movistar Arena con su propia cover de Si no estás. ¿Cómo le llegó a Íñigo Quintero esta noticia?: "Esa misma noche me iba a ir a la cama y me llegó un whattssap del grupo que tengo con mi equipo" ha narrado el artista. Ya fue entonces cuando el cantante se metió en redes sociales para averiguar más de lo que pasó.

Eso sí, el gallego no descarta versionar algún tema del italiano como Born With a Broken Heart, incluso ha afirmado que se ve colaborando con él.

Sobre sus próximos proyectos, Íñigo Quintero ha avanzado que está preparando una gira con fechas en España y a nivel internacional, siendo esta la oportunidad perfecta para llevar su disco al directo. "Estoy empezando a encontrar el camino de la música que quiero hacer y también ha sido un proceso bonito, porque en el proceso de hacer un disco vas conociéndote", ha sentenciado.