Aitana responde a las críticas: "Hay una cierta intimidad en contar que sigo medicándome"

Aitana y Amaia son dos de las mayores estrellas salidas de la última generación de Operación Triunfo. Tras arrasar en 2017, las dos amigas empezaron a forjar su propio camino por separado... hasta que la vida las ha situado de nuevo en la academia de OT, ya que han querido visitar juntas a los concursantes de la actual edición.

El emotivo reencuentro entre ambas ha sido uno de los momentos más seguidos en directo de Operación Triunfo 2025, ya que ha sido la primera vez que Aitana y Amaia han aparecido juntas en el programa desde que terminó su concurso. Ante la gran expectación, los usuarios han compartido miles de comentarios en redes sociales, algunos positivos y otros no tanto...

Aunque tanto Aitana como Amaia se han mostrado muy naturales durante su visita de este 5 de diciembre, las críticas no han tardado en llegar, sobre todo dirigiéndose a Aitana. "Lo de OT 2017 sí fue un verdadero delirio colectivo. Esta visita ha sido un caramelo nostálgico fantástico. La idea de que la visita fuese conjunta, la mejor decisión para salvar a una Aitana que, ahora mismo, está algo falta de magia. Ojalá la recupere pronto", ha dicho el usuario @therubiew en X (antes Twitter).

La respuesta de Aitana

Aitana no ha querido quedarse callada ante este mensaje y ha respondido en la misma red social. "Hay una cierta intimidad en contar que sigo medicándome y en hablar de lo que viví psicológicamente el año pasado. No siempre es fácil compartir estos procesos y todo lo que conllevan", ha escrito.

Con sus palabras, Aitana habla de su depresión, sobre la que ha querido reflexionar en su visita a OT 2025: "Tenía una dualidad entre lo que era Aitana, la cantante, y lo que era yo. Estás todo el día ahí, expuesta... A mí me daba envidia cuando la gente se iba de mi equipo; me daba envidia que la gente pudiese irse del 'proyecto Aitana', porque yo no me iba a poder ir de ahí", ha dicho con mucha sinceridad.