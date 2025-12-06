Qué ha pasado entre Sonia y Selena: la historia de su polémica separación

Sonia y Selena vuelven a dividir sus caminos. El dúo, que triunfó a principios de los 2000 con su éxito Yo quiero bailar, se disolvió por primera vez en 2002. Años después, a finales de 2024, se confirmó su regreso para participar en el Benidorm Fest 2025, donde no consiguieron llegar a la final con su tema Reinas.

Ahora, apenas un año después de su reencuentro, el dúo ha puesto fin a su trayectoria profesional de manera definitiva. Sin embargo, la noticia no ha estado exenta de polémica. Sonia Madoc, que publicó una canción en solitario el pasado 14 de noviembre, defiende que la situación era "insostenible". Por su parte, Selena Leo critica que se ha sentido "ninguneada" por su compañera.

Decisión unilateral de Sonia

Tras los rumores, la agencia de representación Locamente Talent confirmó el fin del grupo el 27 de noviembre: "Sonia y Selena ha quedado disuelto por decisión unilateral de una de sus componentes, Sonia Madoc, a través de una notificación a fecha 27-11-2025 y debido a varias divergencias. Pedimos disculpas a todos los compromisos y eventos que no podrán contar con las actuaciones pactadas".

Sonia Madoc: "Me veré obligada a ejercer las acciones legales"

Al día siguiente, Sonia Madoc respondió al comunicado de Locamente Talent con su versión de los hechos. "Lamento profundamente no haber podido continuar con una iniciativa tan querida y que tantas alegrías nos ha brindado. La decisión que me he visto obligada a adoptar responde a una situación insostenible, derivada de determinados incumplimientos y circunstancias ajenas a mi voluntad", dijo.

Además, Sonia aseguró que tomaría acciones legales: "El comunicado emitido por la agencia contiene afirmaciones que me atribuyen de forma indebida un presunto incumplimiento contractual. Tales manifestaciones no se ajustan a la realidad y afectan de manera directa tanto a mi imagen profesional como a mi persona. En consecuencia, y al objeto de preservar mis derechos e intereses, me veré obligada a ejercer las acciones legales que correspondan frente a dichas manifestaciones y frente a cualquier actuación que pueda menoscabar mi honor o profesionalidad".

La respuesta de Selena: "Me he sentido traicionada"

Por su parte, Selena Leo registró unilateralmente la marca del dúo sin contar con su compañera, un movimiento que explicó el pasado 5 de diciembre en una convocatoria de prensa. "Realicé el registro de la marca Sonia y Selena para proteger y preservar los intereses de ambas, ya que llegaron a mis oídos que otros representantes tenían intenciones de registrar y explotar la marca si nos separábamos. El registro de la marca fue un acto de protección y diligencia, no de mala fe", explicó.

Selena Leo: "Sonia lo ha roto sin comentarlo conmigo, matando el dúo Sonia y Selena definitivamente"

Además, Selena confirmó que su plan era continuar con el dúo y que fue consciente de la decisión de Sonia por un burofax: "La disolución de Sonia y Selena no ha sido mi decisión. Yo siempre he estado dispuesta a cumplir con nuestros compromisos y continuar con el proyecto. Todo lo que he invertido y he dejado de lado era para apostar por el dúo y lo he perdido. Se suponía que esto era un proyecto de continuidad. Sonia lo ha roto sin comentarlo conmigo, matando el dúo Sonia y Selena definitivamente", añadió, tal y como recoge Chance de Europa Press.

"En esta semana he transitado muchas emociones, me he sentido traicionada, utilizada, ninguneada, humillada, porque ella para mí era mi amiga. Hemos compartido muchas cosas hermosas este último año que sinceramente no cambio por nada", añadió Selena.